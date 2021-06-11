系統遭駭「消費者、員工資料被竊」！台灣麥當勞回應了

▲麥當勞爆系統遭駭客入侵，包括台灣、南韓全受害。（示意圖／記者林裕豐攝）

記者蕭筠／台北報導

麥當勞驚爆系統遭駭客入侵，受害國家有台灣及南韓，其中，包括消費者的電子郵件、電話號碼、地址全被竊取，而台灣員工個資含姓名及聯繫資訊也遭駭。對此，台灣麥當勞緊急作出最新回應，除致歉外也表示竊取資訊中不含任何財務資料，目前已加強進行資安檢查、監控，後續也將陸續通知受影響之人。

根據《華爾街日報》報導指出，麥當勞證實台灣和南韓的系統遭到駭客入侵，包括員工、客戶的資訊都有外洩，目前已向相關監管部門通報，並連繫受害的相關員工與客戶；而駭客竊取資訊部分，包含台灣及南韓消費者電子郵件、電話號碼、地址，台灣地區員工的個資含姓名和聯繫資訊。

對此，台灣麥當勞稍早發出最新聲明表示已收到麥當勞總部通知，得知麥當勞全球網路系統遭未經授權之第3方侵入竊取資料，「包含麥當勞歡樂送的台灣與南韓部份資料及台灣少數人事及部分管理資料 ，目前已知歡樂送訂餐資料中含有個人資料包括EMAIL、聯絡電話及送餐地址但不含任何財務資料（如銀行帳號、信用卡卡號及密碼）。」

業者強調，針對此資安事件，除立即和總部共同進行資安檢查，提高網站資安防禦，包括身份認證管理、終端設備防禦以及資安監控外，也已通報相關司法及行政機關，「本公司對本事件致受影響之人，謹表達最誠摰的歉意。」並強調未以任何方式蒐集顧客銀行帳號、信用卡卡號及密碼。

再進一步說明，由於遭竊取檔案不含消費者財務資訊，評估一旦外洩的主要風險恐為收到垃圾郵件、不明簡訊或成為詐騙對象，也將陸續以適當方式通知受影響之人，最後再度強調「若接獲自稱台灣麥當勞客服人員或任何不明第3人，來電詢問個人財務資訊，務請提高警覺避免受騙，如有任何疑問，請利用本公司客服信箱提供協助。」