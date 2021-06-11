搶了啦！6／18凌晨0點準備　iPhone 12 Pro Max狂殺只要4140元

▲電商618年中慶推出iPhone 12 Pro Max下殺只要1折。（圖／翻攝自蘋果官網）

記者洪菱鞠／台北報導

宅在家想血拼，可把握網購618年中慶檔期，最近電商平台盡出各項好康，包括夯品折扣下殺、加碼送免運券、LINE POINTS 15%回饋無上限、18元清空購物車、下單抽特斯拉Model 3等多種優惠，6/18當天更有超狂1折熱門商品，除了整點瘋搶iPhone 12 Pro Max只要4,140元，還有1元麥當勞蛋捲冰淇淋共50萬份限時搶。

東森購物Etmall「618 購物無極限」活動開跑，首波祭出4大優惠，精選多樣商品只要618元，折扣618元、下殺6.8折以及東森幣68%回饋；活動期間，凡單筆消費滿3,800元送共388折價券及東森幣，單筆消費滿10,000元送1,688，全站商品滿618元還可參加幸運大輪盤，獎項有東森幣、折價券、Uber 乘車金50元及9折券，登記再抽Acer宏碁輕薄筆電，限時整點百萬紅包大放送，獎項有東森獨家RO新世代總價值5,000萬水晶虛寶。此外，LINE購物凡購買指定商品，LINE POINTS 15%回饋無上限。

▲東森購物Etmall「618購物無極限」活動今（6/4）起開跑。（圖／東森購物提供）

蝦皮購物在6/18當天除祭出商城85折券、每人加碼送出5張免運券、遊戲回饋等好康，還有萬件夯品全面下殺1折起，包括米家手持無線吸塵器1C只要540元、Kiehl's激光極淨白淡斑精華50ml僅320元、BRITA全效型濾芯4入公司貨特價90元，將於整點開搶；凌晨0點起，則有50萬份1元麥當勞蛋捲冰淇淋打頭陣，即享券可兌換至2021/9/18，另有iPhone 12 Pro Max 256GB，定價41,400元，下殺1折只要4,140元，將在同時段開搶。

momo購物網618年中大促，6/10～6/17暖身慶推出「天天簽到最高賺50元」、「整點免費搶momo幣」，6/18當天下單可參加「組團PK搶3%回饋」，還有機會以18元清空購物車，累積消費滿2,000元並登記，可領取麥當勞麥香雞或冰蜂蜜奶茶兌換券。活動期間，不限金額下單，可參加TESLA Model 3抽獎活動，抽中免費開回家。

▲全聯618購物節，618元搶「萬元夢幻逸品」，連續3天每日中午12點在線開搶。（圖／全聯提供）

全聯線上購618年中慶，則從6/10起暖身慶開跑，全站單日滿888元送888點，6/18到6/20正式活動登場，限時三天每日12:00推出「夢幻逸品」618元開搶活動，消費者有機會以618元購入價值萬元以上的夢幻逸品，活動商品最高價值屬Gogoro超過6萬元。活動採會員制，參加搶購活動須扣福利點，連續3天每日中午12點在線爆殺，6/18限量6台的TAKASIMA高島 愛舒服小沙發-享睡版（溫暖橘）；6/19限量1台的Gogoro VIVA MIX KEYLESS 電動機車（合聲白）；6/20限量8組的任天堂NS Switch 魔物獵人特仕版主機和PRO手把同捆組，通通只要$618就能帶回家。