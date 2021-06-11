　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

搶了啦！6／18凌晨0點準備　iPhone 12 Pro Max狂殺只要4140元

iPhone 12 Pro Max（圖／翻攝自蘋果官網）

▲電商618年中慶推出iPhone 12 Pro Max下殺只要1折。（圖／翻攝自蘋果官網）

記者洪菱鞠／台北報導

宅在家想血拼，可把握網購618年中慶檔期，最近電商平台盡出各項好康，包括夯品折扣下殺、加碼送免運券、LINE POINTS 15%回饋無上限、18元清空購物車、下單抽特斯拉Model 3等多種優惠，6/18當天更有超狂1折熱門商品，除了整點瘋搶iPhone 12 Pro Max只要4,140元，還有1元麥當勞蛋捲冰淇淋共50萬份限時搶

東森購物Etmall「618 購物無極限」活動開跑，首波祭出4大優惠，精選多樣商品只要618元，折扣618元、下殺6.8折以及東森幣68%回饋；活動期間，凡單筆消費滿3,800元送共388折價券及東森幣，單筆消費滿10,000元送1,688，全站商品滿618元還可參加幸運大輪盤，獎項有東森幣、折價券、Uber 乘車金50元及9折券，登記再抽Acer宏碁輕薄筆電，限時整點百萬紅包大放送，獎項有東森獨家RO新世代總價值5,000萬水晶虛寶。此外，LINE購物凡購買指定商品，LINE POINTS 15%回饋無上限。

東森購物Etmall推出「618購物無極限」活動（圖／東森購物提供）

▲東森購物Etmall「618購物無極限」活動今（6/4）起開跑。（圖／東森購物提供）

蝦皮購物在6/18當天除祭出商城85折券、每人加碼送出5張免運券、遊戲回饋等好康，還有萬件夯品全面下殺1折起，包括米家手持無線吸塵器1C只要540元、Kiehl's激光極淨白淡斑精華50ml僅320元、BRITA全效型濾芯4入公司貨特價90元，將於整點開搶；凌晨0點起，則有50萬份1元麥當勞蛋捲冰淇淋打頭陣，即享券可兌換至2021/9/18，另有iPhone 12 Pro Max 256GB，定價41,400元，下殺1折只要4,140元，將在同時段開搶。

momo購物網618年中大促，6/10～6/17暖身慶推出「天天簽到最高賺50元」、「整點免費搶momo幣」，6/18當天下單可參加「組團PK搶3%回饋」，還有機會以18元清空購物車，累積消費滿2,000元並登記，可領取麥當勞麥香雞或冰蜂蜜奶茶兌換券。活動期間，不限金額下單，可參加TESLA Model 3抽獎活動，抽中免費開回家。

▲全聯618購物節，618元搶「萬元夢幻逸品」，連續3天每日中午12點在線開搶。（圖／全聯提供）

全聯線上購618年中慶，則從6/10起暖身慶開跑，全站單日滿888元送888點，6/18到6/20正式活動登場，限時三天每日12:00推出「夢幻逸品」618元開搶活動，消費者有機會以618元購入價值萬元以上的夢幻逸品，活動商品最高價值屬Gogoro超過6萬元。活動採會員制，參加搶購活動須扣福利點，連續3天每日中午12點在線爆殺，6/18限量6台的TAKASIMA高島 愛舒服小沙發-享睡版（溫暖橘）；6/19限量1台的Gogoro VIVA MIX KEYLESS 電動機車（合聲白）；6/20限量8組的任天堂NS Switch 魔物獵人特仕版主機和PRO手把同捆組，通通只要$618就能帶回家。

ET快訊
LIVE／50萬劑AZ配達各縣市！陳時中最新說明
漁夫慘遭鯨魚「活人生吞」！口含40秒被吐出
新北8.3萬劑AZ到貨！　首波施打地點總整理
獨／信「F級感情」現況曝！　親妹爆他：身價3億沒手機原因
小資族花4萬7「衝美打疫苗」　17天搞定！網一看超心動

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

小黃司機宅配送菜！首日上千家庭受惠　蔬果魚肉、冷凍品都可配送

歡樂送被駭「個人電話、地址外洩」！台灣麥當勞：4方式通知消費者

系統遭駭「消費者、員工資料被竊」！台灣麥當勞回應了

大同3C防疫出大招！年中慶＋618強檔優惠　滿額贈好禮、指定商品買1送壹

好食好事第4屆加速器線上啟動　讓台灣處處有好食

搶了啦！6／18凌晨0點準備　iPhone 12 Pro Max狂殺只要4140元

【廣編】疫情期間義百代挺你不間斷！優質小農食材義式料理79折優惠

肯德基新推升級版「白玉珍奶、黑磚奶茶」　2款冰淇淋大福上市

文化活動進行中！第11屆總統文化獎徵件倒數

宅經濟席捲全台！momo購物「618」即將開戰　4大品類一次盤點

婦人甩垃圾失敗...回收物掉滿地　清潔人員怒：砸傷人妳賠得起嗎

妹妹秀「超溜台語」0卡詞！　反差萌勸世：沒事別改嗯當共

國產疫苗遭爆料「價格貴8倍」？陳時中爆氣：不是說再貴都要買

美容坊藏VIP包廂...10男女群聚歡唱　他嗆罰款「我全包」陳其邁怒：試試看

患難見真情！日送台124萬疫苗　 小女孩日語感謝「讓我能安心成長」

小春前妻呆寶靜臨時帶兒回大陸！　隔離過程「3天一核酸」還意外血崩

男子開車詢問目的地抵達時間　導航「叛逆回答」結局超爆笑！

萌娃到底愛誰？往反方向跑實測　女孩朝爸狂奔「不回頭」媽心碎

大象躺平睡到流口水！小象狂扭　陸15象群「無目的北漂」找尋新家

大飛曝Gino遇女鬼壓床..畫面超毛！　ØZI神回覆「秒變色情」笑爆XD

小黃司機宅配送菜！首日上千家庭受惠　蔬果魚肉、冷凍品都可配送

歡樂送被駭「個人電話、地址外洩」！台灣麥當勞：4方式通知消費者

系統遭駭「消費者、員工資料被竊」！台灣麥當勞回應了

大同3C防疫出大招！年中慶＋618強檔優惠　滿額贈好禮、指定商品買1送壹

好食好事第4屆加速器線上啟動　讓台灣處處有好食

搶了啦！6／18凌晨0點準備　iPhone 12 Pro Max狂殺只要4140元

【廣編】疫情期間義百代挺你不間斷！優質小農食材義式料理79折優惠

肯德基新推升級版「白玉珍奶、黑磚奶茶」　2款冰淇淋大福上市

文化活動進行中！第11屆總統文化獎徵件倒數

宅經濟席捲全台！momo購物「618」即將開戰　4大品類一次盤點

2次提案要求衛福部勿污名化萬華無效　蔣萬安重批：石崇良不適任

「眼皮＋濃密美睫」掉地上！正妹遭吉娃娃撲臉撕咬　眼珠整顆露出

大谷翔平飆8K勝投被搞砸　火力放送2支二壘打

女空軍遭二度性侵「想輕生」！致電熱線求救被狠拒：妳明天再打吧

不甩檢疫申報他硬闖機場大廳　受阻「怒推護理師」下場曝

匝道儀控堵錯人！專家籲設「智慧辨識」讓通勤族走路肩

台南採主動通知施打疫苗避免預約亂象　市場落實實聯制管制人流稽查不鬆懈

莫文蔚「時尚浴袍美照」挨轟辱華　陸網氣炸...她1舉動緊急滅火

台88萬丹交流道封閉！阻端午移動潮　車流只比去年少59.3%

港人移民台灣審查加嚴！必須回答「是否曾宣誓效忠港府」

北捷府中站女被襲胸＋扯開上衣 「上身全裸」遭百公斤男壓倒狂毆

消費熱門新聞

iPhone 12 Pro Max狂殺只要4140元

富及第冷凍櫃讓你食材囤好囤滿

「618」即將開戰　4大品類一次盤點

歡樂送資料外洩！台灣麥當勞4方式通知消費者

31元爽喝大杯美式！超商限時咖啡優惠

系統被駭資料外洩！台灣麥當勞回應了

頂呱呱「1斤雞」快閃端午節！

連假採買帶證件！北市賣場強制分流

速食店連20天「7大夯品買1送1」

美式賣場去屑抗菌洗髮精補貨到

萊爾富限量早餐箱爽嗑爆漿餐包

小黃宅配送菜！首日上千家庭受惠

限時加碼！速食店加1元爽吃地瓜球

牛排堡買1送1！6月速食優惠懶人包

更多熱門

相關新聞

歡樂送資料外洩！台灣麥當勞4方式通知消費者

歡樂送資料外洩！台灣麥當勞4方式通知消費者

速食界龍頭「麥當勞」驚傳全球網路系統遭駭客入侵，受害國家包括台灣、南韓，其中，台灣部分包括有少數人事及部分管理資料外洩，於歡樂送訂餐資料中也有消費者的個人EMAIL、聯絡電話及送餐地址遭竊取。對此，台灣麥當勞也表示將陸續以「4方式」通知受影響之人。

系統被駭資料外洩！台灣麥當勞回應了

系統被駭資料外洩！台灣麥當勞回應了

即／麥當勞證實台、韓系統遭駭　客戶、員工資訊外洩

即／麥當勞證實台、韓系統遭駭　客戶、員工資訊外洩

彰化家族8人共餐染疫！足跡全曝光

彰化家族8人共餐染疫！足跡全曝光

網路電商擺脫疫情限制　夏雪芒果銷量上看10公噸

網路電商擺脫疫情限制　夏雪芒果銷量上看10公噸

關鍵字：

電商網購618年中慶iPhone 12麥當勞蛋捲冰淇淋

讀者迴響

熱門新聞

大S深夜私人IG發聲：蔡！屠殺我們！

直擊！台中妙齡女「全裸買木瓜牛奶」　路人全驚呆

PO文買菜經過確診足跡　宜大副教授今離世

大S喊完「被屠殺」又暴走！黑底白字撂狠話

包偉銘獨子包庭政車禍賠償案　賠38萬確定

史上最難進交流道！立委：害慘「這群人」

即／端午連假「台65線南下」塞爆　車龍超過1公里

大S喊屠殺回應：我們不是白老鼠

劉寶傑粗口：萬華人欠民進黨嗎

15年首見「匝道成停車場」　他通勤怒：遲到1小時

插隊釀車禍！五股交流道癱瘓　苦主：別上來

孩子說床底有怪物　半夜現身嚇瘋全家

張蘭曬汪小菲近況「捧兒踩媳」　網一看：離定了

不甩陳時中！國道今早湧入車流

王力宏打疫苗「接種畫面」曝光　網一看傻眼

更多

最夯影音

更多
婦人甩垃圾失敗...回收物掉滿地　清潔人員怒：砸傷人妳賠得起嗎

婦人甩垃圾失敗...回收物掉滿地　清潔人員怒：砸傷人妳賠得起嗎
妹妹秀「超溜台語」0卡詞！　反差萌勸世：沒事別改嗯當共

妹妹秀「超溜台語」0卡詞！　反差萌勸世：沒事別改嗯當共

國產疫苗遭爆料「價格貴8倍」？陳時中爆氣：不是說再貴都要買

國產疫苗遭爆料「價格貴8倍」？陳時中爆氣：不是說再貴都要買

美容坊藏VIP包廂...10男女群聚歡唱　他嗆罰款「我全包」陳其邁怒：試試看

美容坊藏VIP包廂...10男女群聚歡唱　他嗆罰款「我全包」陳其邁怒：試試看

患難見真情！日送台124萬疫苗　 小女孩日語感謝「讓我能安心成長」

患難見真情！日送台124萬疫苗　 小女孩日語感謝「讓我能安心成長」

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面