猝死相驗後確診案爆增！檢警批衛生單位甩鍋：應先PCR再相驗

▲1名男子染疫猝死，檢警指出，衛生單位應該先「核酸檢測」再行報驗。（圖／畫面翻攝Google Map）

記者邱中岳／台北報導

全國新冠肺炎疫情嚴重，1名年約87歲的男子在家身亡，最後相驗後確定染疫，但常常在染疫民眾身亡後才發現確診，衛生局、醫院相關單位，卻直接告知「司法相驗即可」，但檢警卻反彈「衛生單位應先核酸檢測」。

據了解，1名87歲的楊姓男子，住在萬華西昌街的租屋處，房東多日沒有看到楊男，9日進入查看竟然發現男子倒臥床上，且當場沒有呼吸心跳，警方到場後發現楊男已經死亡超過3天。

警方查出，染疫身亡的楊男並非匡列對象，同時也不是居家檢疫、居家隔離的對象，衛生單位不願意到場，直接要檢警「司法相驗」。

檢警會同法醫相驗楊男遺體，最後法醫認定楊姓男子因確診新冠肺炎，導致併發器官衰竭、呼吸性休克等原因，造成楊姓男子身亡。

有警員透露，如果發現民眾陳屍家中，應該先由衛生單位進行核酸檢測，確定為陰性後再進行相驗，且檢察官也尚未排入施打疫苗優先順序，卻要因為不明猝死案接觸不確定是否染疫的遺體。

檢警私下表達不滿，這樣的情形已經不只一次，應該由衛生局先採檢是否為確診者，否則除了到場的警員有染疫風險，連報驗的檢察官、法醫以及陪同的警員，也都有染疫的風險。

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