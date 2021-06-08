為她追殺前男友！汐止16屁孩「超貴群聚」砍錯人斷掌　聲押罰近百萬

記者黃宥寧／台北報導

新北汐止區7日發生16惡煞尋仇群眾將人手掌砍斷！17歲何女因與前男友起口角，21歲陳姓友人知情後，竟撂人「搜捕」少女前男友。一夥人在超商前見前男友林姓友人，上前嗆聲，並持西瓜刀朝他砍，導致林男手掌斷裂，警方獲報將16人逮捕。士林地檢署視訊遠距訊問後，將9名未成年送少年法院，另5人考量有反覆實施之虞向法院聲請羈押。

21歲陳男，因不滿何姓女友人被胡姓前男友欺負，並發揮男子氣憤想幫她出口氣。7日清晨無視疫情找來15名友人助陣群聚前往胡男常出沒的超商。但不見胡姓前男友，只見他17歲林姓友人，一群人二話不說，直接持西瓜刀、球棒衝進超商毆打砍殺林男。

超商店員見狀嚇得趕緊報警求助，陳男等5人見對方報警當場鳥獸散，汐止警方獲報後出動約40名警力、分工封鎖現場採證，並調閱監視器尋車追人，依重傷害罪嫌移送士林地檢署送辦，同時函送衛生局從重裁罰。

▲16人持西瓜刀砍仇家，汐止警6小時內破案。（圖／記者張君豪翻攝）

士林地檢署視訊遠距訊問後，將當中9個未成年移送士院少年法院，7個成年人，訊問完畢，2名1萬元交保，另外5人檢察官考量涉嫌5年以上重傷害罪、滅證、及有反覆實施之虞，向法院聲請羈押。

除此之外，雖然這16名惡煞持刀砍人械鬥尋仇不忘戴口罩，但仍遭警方以違反傳染病防治法第37條違法聚會，將依違反《傳染病防治法》，至少1人將吞下6萬元罰款，16人共需繳出96萬元。

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