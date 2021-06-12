「疫情控制了」　蔡英文：7月開放一般民眾打疫苗

▲總統蔡英文。（圖／民進黨提供）

記者徐政璿／台北報導

全國三級警戒至6月28日，總統蔡英文11日接受綠色和平電台專訪，針對疫情發展，她表示，「疫情控制到一定程度了」，不像某些國家控制不好，有大規模擴散情況；此外，她也透露，等到7月多，疫苗量穩定的時候，開放給一般民眾施打。

蔡英文表示，三級警戒期間，生活有一點不方便，她很過意不去，病毒最大的威脅對象，就是老人跟慢性病患者，要特別保護，整體來說，「疫情控制到一定程度了」，不像某些國家控制不好，有大規模擴散情況。

蔡英文坦言，6月的疫苗供應有比較吃緊，因為AZ疫苗主要是在泰國生產，但泰國疫情比較嚴重，優先把疫苗給國內，此外亞洲另一個重要生產國是印度，印度的疫情也很嚴峻，所以台灣才向美國、日本求助，6月因美、日協助，有約200萬劑，此外還有跟別的廠買的疫苗，6月底、7月初會進來，下個月應該會更穩定供應。

蔡英文說，指揮中心昨天也說，目前這200多萬劑疫苗給優先的人先施打，如防疫人員、醫護人員、老人等，等到7月多，量穩定的時候，才給一般民眾施打。

針對高端疫苗解盲成功，蔡英文說，解盲結果出來，進入到審查階段，國人對疫苗都很期待，在審查階段，就是讓科學說話，讓數據說話，一定要有安全、有效疫苗，並用國際的標準來審查。

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