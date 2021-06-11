2確診者疫調！驚見「有8天在市場」　花蓮重慶市場緊急大清消

▲確診者8天前往購物，花蓮重慶市場緊急清消。（圖／東森新聞）

記者趙蔡州／綜合報導

花蓮縣10日新增7名確診病例，其中2人在5月底、6月初時有8天前往重慶市場購物，縣府公布足跡後，重慶市場11日緊急停業，進行內部大規模清消。不過有居民指出，儘管內部有清消，市場外仍有許多流動攤販，部分甚至未遵守實聯制，擔心是否會成為防疫破口。

花蓮縣10日新增7人確診，由於其中2人在5月22、28及30日，還有6月1、3、5、6及7日共8天曾到重慶市場購物，時間大約都在上午9點到10點，消息曝光後讓市場員工及居民人心惶惶，縣府11日緊急下令讓重慶市場停業，進行內部大規模清潔及消毒。

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不過有居民指出，雖然公有市場範圍內有做實聯制、量體溫等防疫措施，11日也有停業消毒，可是市場外面的重慶路上，仍有許多流動攤販照常營業，甚至有業者因為內部清消，乾脆把包好的肉粽拿到外頭賣，擔心是否會成為防疫破口。

一名重慶市場攤販說，「因為粽子煮了，沒有辦法（只能想辦法賣），因為昨天下午才通知說，今天要大消毒，這流動攤我們就沒有辦法做到那麼多，公所有辦法統一管理的話會更好」。

▲有居民指出，儘管內部有清消，市場外仍有許多流動攤販。（圖／東森新聞）

儘管攤販有自備酒精、戴上口罩及護目鏡，民眾購物時仍難免會有密切接觸，萬一未來又傳出確診病例，市場外管理權責又不歸市公所，屆時足跡調查恐怕會相當困難，

為了避免上述的情況發生，花蓮縣長徐榛蔚在記者會上強調，後續會出動警力加強實聯制。徐榛蔚說，「加強稽查、巡查這是一定會的，另外也請民眾做好防疫，對於實聯制部分，也希望外圍攤位的攤商們能夠落實實聯制」。

端午連假即將來臨，儘管台鐵有傳出「多數人退票」消息，應該仍會有一些民眾返鄉，政府只能透過政策，防堵每一個可能的防疫破口。

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