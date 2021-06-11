衛福部竟稱「萬華是破口」輿論炸鍋　民眾黨斥甩鍋丟臉

記者陳家祥／台北報導

國民黨立委羅明才11日追問衛福部，這波疫情破口在哪裡？衛福部次長石崇良竟稱「萬華」，消息一出後，引發輿論譁然。民眾黨發言人蔡峻維直言衛福部甩鍋丟臉，「去年一整年沒有本土社區感染，若非缺乏妥善配套的3+11檢疫政策造成破口，讓病毒有機可乘，萬華會無中生有長出英國變異株嗎？」

國民黨立委羅明才今在立院質詢時再度提問，「現在疫情嚴峻，破口到底在哪裡？」衛福部次長石崇良回應，「這一波疫情破口大家都很清楚啦，主要就是萬華散播開的，就是萬華這個地方」。

羅明才繼續追問，萬華過去一年都沒有疫情，那麼是誰在第一時間將病毒帶進去萬華？石崇良強調，「再往前沒有很清楚掌握，但這波疫情很明顯就是在萬華」。

▲北市萬華淪為疫情重災區。（圖／記者李毓康攝）



蔡峻維表示，本土疫情嚴峻，自5月15日雙北升三級警戒後，截至今日，已有上萬人確診，373位同胞因染疫而離開，死亡率近3%高於世界平均，這樣慘痛的現象都是來自於邊境措施放寬成3+11與諾富特混居所導致。

然而執政黨政府始終不敢承認政策失誤，衛福部長陳時中宣稱「3+11並非疫情破口」，今日衛福部次長石崇良更說「這一波疫情主要是萬華散播開的，萬華是破口」。

蔡峻維質疑，在蔡英文總統為疫情道歉的今天，衛福部卻還是要將破口推給萬華，難道執政黨現在玩的是兩面手法？

根據指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳說法，國內完成逾300株基因定序，「皆為英國變異株」，在去年一整年都沒有本土社區感染的情況下，若非缺乏妥善配套的3+11檢疫政策造成破口，讓病毒有機可乘，萬華會無中生有長出英國變異株嗎？

「你好意思說我還不好意思聽，這樣的甩鍋衛福部真的是丟臉！」蔡峻維直言，3+11會議紀錄「太忙沒做」，諾富特混居超過200天「公文確實不會跑得比病毒快」，在這波防疫戰，只看到執政黨不斷推諉卸責，連道歉都要三催四請，這種「千錯萬錯都不是我的錯」的心態，更是導致此次疫情爆發的幕後元兇之一。

蔡峻維還標記無黨籍立委林昶佐，「您有看見衛福部這樣對待萬華的嗎，您有為此替萬華人說過話嗎？還是你只在乎怎麼樣攻擊柯文哲？」，當這個國家要把萬華當做是此次疫情的替罪羔羊時，您又在何方，心中還有萬華嗎？