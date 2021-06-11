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差37歲！高壯男愛上60歲嬤　被酸「女友有牙齒嗎」狂PO熱吻片反擊

@ttvleolove_3

We’re happy that’s all that matters @oliver6060 ##MACscaraface ##adultswim ##adultswimbump

VANO 3000 - VANO 3000

記者吳美依／綜合報導

外國23歲網友里歐（Leo）高壯又挺拔，與60歲女友奧莉芙（Oliver）十分甜蜜，他堅稱這段感情是「真愛」，時常在社群媒體上分享情侶日常，儘管招致酸民猛烈抨擊，甚至無禮詢問「你女友還有牙齒嗎」，但他毫不退縮，持續分享熱吻影片「霸氣護愛」，宣示「她是我的唯一」。

這對情侶的TikTok帳號充滿幸福生活點滴，包括俏皮跳舞和激情親吻的影片，吸引數百萬次觀看。他們回應網友提問時透露，雙方家庭都十分贊成2人交往，奧莉芙的兒女都比里歐年長，但卻特別支持這段感情。

▲▼23歲高壯男熱戀60歲阿嬤。（圖／翻攝TikTok@ttvleolove_3）

▲23歲的里歐瘋狂愛上60歲的奧莉芙，時常在社群媒體上放閃。（圖／翻攝TikTok@ttvleolove_3）

許多酸民留言攻擊奧莉芙「一臉皺巴巴」，一些人批評老少配非常噁心，斷言里歐只是為了錢才和年長女性交往，甚至懷疑2人只是在作秀，懷疑女方皺紋是濾鏡效果。儘管如此，他們卻不在意外界眼光，里歐甚至拍攝一段影片，記錄自己朝鏡頭亂扔掃把、杯子等居家用品的模樣，展現自己保護女友的決心。

也有許多網友力挺這對愛侶，紛紛留言，「有些人就是無法忍受看見其他人幸福」、「你們在一起真的太可愛了」、「我祝福你們一切順利」、「愛就是愛」。

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