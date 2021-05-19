葬禮遇真愛！少年「熱戀71歲嬤」交往3周閃婚　他羞曝：性事超棒

記者吳美依／綜合報導

外國網友蓋瑞（Gary Hardwick）18歲那年出席一場葬禮，認識了逝者母親，也就是71歲的阿爾梅達（Almeda），儘管2人相差53歲，卻仍一見鍾情，瘋狂墜入愛河，交往3周閃婚。他害羞表示，夫妻倆性生活非常棒，「超越我最瘋狂的夢想。她真的是我夢想中的女人，而我們的關係在生理生面更是再好不過了」。

《太陽報》報導，蓋瑞2015年和嬸嬸一起參加葬禮時，初次見到未來的妻子，當晚就送上手鐲、紅玫瑰示愛，2人在月光下的長凳上溫柔親吻，2人婚事也受到雙方親友支持。阿爾梅達原本與比老公年長3歲的孫子同住，她婚後邀請丈夫搬進家裡，3人住在同一個屋簷下。

▲蓋瑞和阿爾梅達一見鍾情，交往三周就閃婚。（左圖／翻攝Tiktok@_garyandalmeda；右圖／翻攝自Instagram帳號garyandalmeda）



阿爾梅達2013年失去重病丈夫，每天都深感孤獨，就連上班時間也忍不住哭泣，「同事們都會關心我，但我內心深處知道，我還在尋找靈魂伴侶」。她坦言，從未想過和年輕人戀愛，但一看到蓋瑞，就知道真命天子出現了，「他讓我覺得，自己又回到了少女時代」。

蓋瑞與阿爾梅達結婚6年多，至今感情依然甜蜜，共創的TikTok帳號吸引超過6.5萬粉絲。他們本周分享一部影片，貼出2人自拍、親吻與婚禮上的甜蜜照片，已經超過100萬次點閱。

▲蓋瑞和阿爾梅達結婚6年多，感情依然甜蜜。（左圖／翻攝Tiktok@_garyandalmeda；右圖／翻攝自Instagram帳號garyandalmeda）

蓋瑞形容，阿爾梅達是此生摯愛，甚至將妻子的名字刺青在胸膛，「6年過去了，我一天比一天更愛這個人，我永遠珍惜我們的愛情」。他認為，2人之間是否互相「來電」和年齡差距無關。

蓋瑞坦言，時常有人問及，如果妻子去世該怎麼辦。但他指出，比較年長的人不必然較早離世「我也可能比阿爾梅達早走，但沒有人可以保證活得過今天或明天，所以這不是我們會多加考慮的問題」。

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