以AI科技減輕醫護壓力、提升醫療品質　東華醫院與30院所締約

▲東華醫院與30院所締約合推健康台灣計畫和智慧醫療，提升偏鄉醫療品質。（圖／東華醫院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

竹山東華醫院近日獲衛福部「健康台灣深耕計畫」補助，未來5年將推動智慧醫療等計畫，幫助醫護減壓、提升病人照護品質；院方指出，同時與30間護理之家、長照機構、衛生所締約，透過AI協作整合彼此量能，希望讓偏鄉醫療再升級。

東華醫院於29日舉辦簽約儀式，結合惠來醫療體系宏仁醫院、常春醫院及南投縣、雲林縣的長照機構、護理之家，也整合區域醫療資源，包括竹山在地益民診所、陳重光耳鼻喉科診所及縣內竹山鎮、鹿谷鄉、集集鎮、水里鄉、國姓鄉、中寮鄉六地衛生所，一起為推動健康台灣、偏鄉醫療努力。

東華醫院院長張國翊指出，偏鄉較難吸引醫護人力，加上高齡人口快速增長及民眾多病共照需求的增加，急性醫療、慢性病管理與長照、跨單位醫療合作的整合壓力倍增，急需引進智慧醫療解決困境；而智慧醫療主軸是建立醫護友善職場，透過科技推動在地基層醫療進化，例如AI排班、交班、預診、書寫病歷等方式，減輕醫護人員壓力，把節省的時間，給予病人更貼心的照顧品質。

計畫主持人、東華醫院行政副院長陳家鈞指出，台灣邁入超高齡社會，健保財務壓力負荷沉重，透過推動智慧醫療與預防醫學，建構在地老化、健康老化，才是節省健保資源的核心，未來透過強化社區互動、醫療資源共享，為偏鄉民眾帶來更優質醫療服務。