勇奪台彩威力盃少棒賽冠軍　投縣新街國小室內練習場獲改善

▲新街國小棒球隊於台彩威力盃全國少棒賽奪冠，右為冠軍戰勝投田司恩。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

以新街國小棒球隊為主體的南投縣代表隊，在有22支隊伍競爭的2025台彩威力盃全國少棒賽一路過關斬將，最終在冠軍戰以5比0完封尋求連霸的勁敵桃園市隊，勇奪隊史首座冠軍及100萬元獎金，也是該項賽事舉辦多年以來南投縣拿到的第一冠，寫下南投少棒史新紀錄。

縣長許淑華22日接見表揚，頒發獎狀及營養金，嘉勉棒球隊傑出表現；縣議員兼任南投縣體育會常務監事蔡宗智、南投市長兼任棒球委員會主任委員張嘉哲、南投縣體育會總幹事洪銘惠、新街國小家長會會長劉姿良及多位校長都到場觀禮。

回顧奪冠歷程，新街國小棒球隊在南投縣初賽中脫穎而出，結合中正國小2名與千秋國小1名選手出征，八強戰以12：1在4局提前擊敗新竹市隊，四強戰又以3：2險勝新竹縣隊；總教練紀俊麟指出，冠軍戰先發投手田司恩展現王牌價值，獨撐6局，雖然被擊出8支安打，但送出7次三振，更力保不失分 ，田司恩則坦言，比賽最後一局面對危機時一度很緊張，但捕手提醒他「投給他打，別丟壞球」，讓他心情回歸平穩，順利守住勝利 。

紀俊麟並表示，這座冠軍意義重大，象徵南投基層棒球近10年來的強度與穩定度顯著提升，各縣市面對南投代表隊已不敢掉以輕心，他也特別感謝縣府與相關單位的支持，讓孩子們可以無後顧之憂的成長。

許淑華表示，南投縣代表隊選手有很多來自偏鄉的孩子，在訓練過程遵從教練溫順的指導，一次又一次克服困難，奠定堅實球技及團隊合作默契，以及良好的心態，才能在面對六都強敵時展現強大韌性、毫無懼色，妥善調整應對強敵，奪下冠軍寶座，相當難能可貴，更是南投人的驕傲；此次奪冠，獲得高額獎金挹注，相信小將們未來對自己棒球生涯規劃及訓練一定會更有信心，他也勉勵小將們要勇敢逐夢，記住這份勝利的喜悅，勝不驕、敗不餒，繼續聽從教練的指導，再創佳績。

許淑華也並允諾明年將編列預算約百萬元，改善新街國小室內練習場地淹水問題，讓訓練環境更臻完善，縣府將持續挹注資源於基層體育培訓、優化訓練環境，同時對於教練的生涯規劃、安排及獎勵等都會持續強化，做選手們及教練最堅強的後盾。