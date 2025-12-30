　
地方焦點

「有錯就認、有過就改」　安泰醫院總院長發表聲明

▲高氧氣體核准合格。（圖／安泰醫院提供）

▲高氧氣體核准合格。（圖／安泰醫院提供）

記者陳崑福／屏東報導

國民黨徵召立委蘇清泉參選2026年屏東縣長，由於他擔任東港安泰醫院榮譽院長，而安泰醫院在2024年10月山陀兒颱風來襲時發生9死火警，也燒出總違建率達47.2％的問題，又再度成為話題。

為此安泰醫院總院長蔡宗昌29日發表發布一封給社會大眾與病友的聲明，聲明中指「有錯就認、有過就改」的態度，並詳述院方如何面對歷史法規共業，並公開多項違建拆除進度與硬體改善成果，強調將以具體行動修補社會信任。

▲高氧氣體核准合格。（圖／安泰醫院提供）

▲高氧氣體核准合格。（圖／安泰醫院提供）

安泰醫院表示，全台80所醫院中有70所面臨相似的歷史共業與違建問題，這是政府、社會與醫療體系需共同正視的「系統性困境」，然而，安泰醫院選擇坦然面對缺失，不推諉責任，並強調唯有誠實地面對問題，才能真正保護未來的每一位病患。

▲高氧氣體核准合格。（圖／安泰醫院提供）

▲高氧氣體核准合格。（圖／安泰醫院提供）

為了落實安全承諾，安泰醫院已採取多項具體措施，並公開相關影像紀錄。

建物拆除工程： 已陸續拆除不合規建物，包含動力中心、D 棟南側樓層、B 與 D 棟之架空走廊，以及院區內之全家便利商店。

安全設備升級： 委託第三方專業團隊進行全面安檢，重新改善防火區劃及防火門相關工程。取得合法證照： 新設置之液氣槽已取得勞動部職業安全衛生署之高壓氣體核准合格證明。

即便在事故大樓無法使用的艱難時刻，安泰醫院仍堅守「重度急救責任醫院」的使命，在災後這段期間，醫護團隊依然成功完成了多例複雜的急性主動脈剝離手術，並在分秒必爭的情況下精準治療心肌梗塞與重大創傷，確保屏南地區的醫療能量持續穩定。

總院長蔡宗昌表示，未來的路會走得更加謙卑，將積極爭取政府輔導，將安全層級提升至最高標準。安泰醫院不求立即的諒解，只求用專業服務與安全承諾，證明其值得再次被社會託付，守護每一位屏東鄉親的生命安全。

12/28 全台詐欺最新數據

安泰醫院「47.2％違建」大火釀9死　監院糾正屏東縣府、衛福部違失

安泰醫院「47.2％違建」大火釀9死　監院糾正屏東縣府、衛福部違失

由藍委蘇清泉擔任榮譽院長的屏東安泰醫院，去年發生嚴重火災事故，造成9人死亡。監察院26日指出，屏東縣府長期未察該院違建面積高達47.2％，另揭衛福部評鑑全國醫院公安涉有系統性違失，81家列管違建醫院竟70家通過評鑑。監察院通過糾正屏東縣政府城鄉處、衛生局、東港鎮公所及衛生福利部。

東港囝仔拚翻轉　蘇清泉獲徵召角逐屏東縣長

東港囝仔拚翻轉　蘇清泉獲徵召角逐屏東縣長

即／苗栗車站旁大樓火警　5F尋獲1女命危送醫

即／苗栗車站旁大樓火警　5F尋獲1女命危送醫

國民黨首波縣市長提名3+1　徵召謝龍介、柯志恩、蘇清泉、吳秀華

國民黨首波縣市長提名3+1　徵召謝龍介、柯志恩、蘇清泉、吳秀華

東港安泰醫院聯手高雄榮總　培育安寧醫師

東港安泰醫院聯手高雄榮總　培育安寧醫師

