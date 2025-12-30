從餐前5分鐘到餐桌實踐　台南老師把「怎麼吃」教成孩子一輩子的能力

▲台南市教育局30日在官田國小舉辦飲食營養教育教案徵選分享暨表揚大會，展現各校創意食育成果。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「怎麼吃」這件事，台南的老師們正用最生活化的方式，教給孩子一輩子受用的能力。台南市政府教育局30日在官田國小舉辦「飲食營養教育教案徵選」分享暨表揚大會，集結全市國中小最具創意的飲食營養教學成果，現場不只頒獎，更像一場食育創意展，讓營養教育真正走進孩子的日常。

活動現場，各校教師分享如何把「吃得健康」轉化為孩子願意學、記得住、做得到的生活能力。從餐前5分鐘的短時間引導，到課堂、餐桌與家庭的連動實踐，讓飲食教育不再只是知識輸入，而是孩子每天都能用上的選擇能力。

市長黃偉哲表示，孩子的健康不能只靠叮嚀，而是要從每天的生活中慢慢累積。台南長期重視學童健康，持續推動飲食營養教育與校園午餐品質提升，並透過《餐前5分鐘主題海報彙編》與教學手冊，讓營養觀念以「短時間、好理解、好運用」的方式融入課堂與用餐時光。他也肯定各校發展具在地特色的食育課程，讓孩子不只知道怎麼吃，更理解為什麼要這樣吃，成果逐步在校園中發酵。

教育局長鄭新輝指出，今年參賽教案令人驚豔，教師們跳脫傳統講述式教學，結合跨領域設計，運用問題導向學習（PBL）、KWL閱讀理解策略、AI協作與策展實踐等方式，引導學生主動思考、動手探索。學生從「吃什麼」進一步思考「怎麼選、為什麼選」，不只學到知識，更培養判斷與選擇能力，展現素養導向教學精神。這些優秀教案後續也將上架至「台南市營養午餐教育網」，供更多教師與家長共同運用。

教育局說明，本次徵選共收到92件國中小教案，經評選後選出特優4件、優等6件、甲等13件及佳作8件。獲獎作品內容貼近生活、實用性高。例如崇學國小、大灣國小與進學國小教師，結合《餐前5分鐘》教材與線上資源，引導學生破解乳品迷思，讓學習從課堂延伸到家庭餐桌；新民國小則透過「六頂思考帽」與數位工具，帶領學生多角度思考「糖」的議題，學會為自己的飲食負責。

在國中端，大成國中將食育融入健康、體育與英文課程，讓學生在英文課中討論飲食與運動規劃，培養自我覺察與健康素養；文賢國中則以「米食」為主題，透過閱讀、創作與策展，引導學生重新認識米的文化價值與生活連結，展現兼具深度與創意的學習成果。

教育局強調，飲食營養教育不只是課本知識，而是陪伴孩子一生的生活能力。未來將持續透過教案徵選與交流，讓更多好點子在校園中發芽，讓孩子在每一口飲食中累積健康、做出選擇，也學會照顧自己。