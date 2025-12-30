讀建中就是一種特權？他曝「成就不會努力就得到」：有優勢不可恥

▲讀建中算是擁有特權？（圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

近日網路熱議，讀建國中學，算是一種特權？Threads上有很多相關討論，是建中學生都是基於家庭所賦予的「Privilege」，才有機會考上建中，「法老王」王至德律師就分享自己的看法，當Privilege越多，考上第一志願的機率就越高，成就都是許多幸運和努力所堆積的，一再強調自己多努力，是對給予自己助力的人的一種羞辱。

讀建中算是一種特權嗎？ 老師對成績好的學生更寬容

王至德在臉書粉專「法老王 - 王至德律師」發文表示，最近Threads熱烈討論「建中生享受特權而不自知」、「讀建國中學是一種特權」的話題。引起他注意的，是「建中沒有特權 Privilege」以及「就算有特權，這個特權也是我自己努力得來的」這兩個觀點。

在這些討論中，很多人提到，光是「建中」二字就能享受很多特權，像是社會對他們的寬容度、犯錯容易被原諒、學校信任他們。王至德認為，這種特權普遍存在於各明星高中或頂大的學生身上，台灣社會對於會念書的孩子特別友善，如同學生時代，有些老師也會對成績好的學生更寬容。

Privilege有點優勢的意味 成就不會單靠努力就得到

王至德接著指出，Privilege被翻譯成特權，但其實以英文的意思來說，還有點利益、優勢的意味，跟「特權」所強調的「權利」仍有點不同。他認為，脆上有個有趣的討論點，是很多建中生基於家庭所賦予的Privilege，才有機會考上建中，而這個論點就引起論戰，認為這樣的說法，完全否定他們自身的努力。

但王至德直言，一個人的成就，絕對不會只基於自己的努力就能得到，這就是為何越有成就的人，感謝的人就越多。他認為，考上第一志願絕對不容易，除了父母給的腦子不能太笨，也要有給力的家庭，像是想晚自習時，不用回家照顧弟弟、妹妹；想買題本刷題時，父母不會說沒錢，必須要有這些條件，才有「資格」努力。

王至德：一再強調自己多努力 是對給自己助力的人的羞辱

王至德接著指出加分項，如果住在升學型國中附近，可以加10分；有不會的功課時，轉頭問高學歷父母就有解答，可以加10分；父母在意成績，加10分。相反的，如果父母是覺得高中畢業就能工作的人，則要扣10分。

王至德認為，當Privilege越多，考上第一志願的機率就越高，所以真的很難有人可以完全靠自己努力就考上建中、台大，因為這之中包含多少幸運？這幸運也給了Privilege。或許會有人說，有些學生家境清寒，最終仍考上建中，但這就很罕見，且如果出生在一個可以給予助力的家庭，得到的成就勢必更高，所以這樣的案例無法說服人。

最後王至德表示，成就是由許多幸運和努力所堆積，一再強調自己多努力，是對於給自己助力的人的一種羞辱，擁有優勢不可恥，但人貴自知，如果有特權卻還否認，被別人覺得傲慢也是正常的。