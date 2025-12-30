　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

讀建中就是一種特權？他曝「成就不會努力就得到」：有優勢不可恥

▲建中收恐嚇信，警方一早進駐校園加強巡邏。（圖／記者楊惠琪攝） 

▲讀建中算是擁有特權？（圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

近日網路熱議，讀建國中學，算是一種特權？Threads上有很多相關討論，是建中學生都是基於家庭所賦予的「Privilege」，才有機會考上建中，「法老王」王至德律師就分享自己的看法，當Privilege越多，考上第一志願的機率就越高，成就都是許多幸運和努力所堆積的，一再強調自己多努力，是對給予自己助力的人的一種羞辱。

讀建中算是一種特權嗎？　老師對成績好的學生更寬容

[廣告]請繼續往下閱讀...

王至德在臉書粉專「法老王 - 王至德律師」發文表示，最近Threads熱烈討論「建中生享受特權而不自知」、「讀建國中學是一種特權」的話題。引起他注意的，是「建中沒有特權 Privilege」以及「就算有特權，這個特權也是我自己努力得來的」這兩個觀點。

在這些討論中，很多人提到，光是「建中」二字就能享受很多特權，像是社會對他們的寬容度、犯錯容易被原諒、學校信任他們。王至德認為，這種特權普遍存在於各明星高中或頂大的學生身上，台灣社會對於會念書的孩子特別友善，如同學生時代，有些老師也會對成績好的學生更寬容。

▲▼建中,南海路,國旗,國慶,中華民國。（圖／記者李毓康攝）

▲建國中學。（資料照／記者李毓康攝）

Privilege有點優勢的意味　成就不會單靠努力就得到

王至德接著指出，Privilege被翻譯成特權，但其實以英文的意思來說，還有點利益、優勢的意味，跟「特權」所強調的「權利」仍有點不同。他認為，脆上有個有趣的討論點，是很多建中生基於家庭所賦予的Privilege，才有機會考上建中，而這個論點就引起論戰，認為這樣的說法，完全否定他們自身的努力。

但王至德直言，一個人的成就，絕對不會只基於自己的努力就能得到，這就是為何越有成就的人，感謝的人就越多。他認為，考上第一志願絕對不容易，除了父母給的腦子不能太笨，也要有給力的家庭，像是想晚自習時，不用回家照顧弟弟、妹妹；想買題本刷題時，父母不會說沒錢，必須要有這些條件，才有「資格」努力。

王至德：一再強調自己多努力　是對給自己助力的人的羞辱

王至德接著指出加分項，如果住在升學型國中附近，可以加10分；有不會的功課時，轉頭問高學歷父母就有解答，可以加10分；父母在意成績，加10分。相反的，如果父母是覺得高中畢業就能工作的人，則要扣10分。

王至德認為，當Privilege越多，考上第一志願的機率就越高，所以真的很難有人可以完全靠自己努力就考上建中、台大，因為這之中包含多少幸運？這幸運也給了Privilege。或許會有人說，有些學生家境清寒，最終仍考上建中，但這就很罕見，且如果出生在一個可以給予助力的家庭，得到的成就勢必更高，所以這樣的案例無法說服人。

最後王至德表示，成就是由許多幸運和努力所堆積，一再強調自己多努力，是對於給自己助力的人的一種羞辱，擁有優勢不可恥，但人貴自知，如果有特權卻還否認，被別人覺得傲慢也是正常的。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
418 1 3725 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
愛吃「1類食物」恐致肝癌！　醫曝震撼研究：小鼠1年內就罹癌
TOYOTA「第6代RAV4」現身！　最新精品級電動車開價1
北車男狂按警報一路逃！黑衣英雄「0秒出手」抱摔制伏　英勇畫面
金豬、巨蟒20種巨獸齊飛！　蔡依林大巨蛋嗨開「萬獸派對」太狂

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「寒流機率偏高」全台強冷確認　一張圖看跨年後跌到10℃

天冷用暖暖包「別直接貼膚」！醫師示警：不是不痛就代表安全

曹西平66歲猝逝家中！上節目必帶哨子背後有洋蔥

300萬遺產稅繳不出！他急問「能從老爸帳戶扣？」　專家解答

曹西平驟逝遺產惹議　律師教戰乾兒子「翻盤關鍵」：快去找

iPhone嗶一下進站！北捷可以刷手機搭車了　怎麼用懶人包看這

加LINE「外國人衝擊反應」　她尷尬了！全場炸鍋：1款APP難取代

「台灣特權量表」爆紅！20項指標曝光　網測完驚：蠻準

為什麼總抓不住他的心？日網2025戀愛心理學排行榜：揭開吸引力與破局的科學真相

台人秒懂　老爸傳訊「有帶鎖息？」一票笑：隱藏語言能力測驗

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

陳意涵組團接尾牙「錢到位都好談」　鍾欣凌首映會直接大跳〈表白〉

共軍進領空海如何應處？　國防部：恐擦槍走火、已定交戰規則

解放軍突圍台軍演！　總統府「對國際秩序的公然挑戰」

海馬士火箭交付超前！　解放軍「正義使命」演習點名喊打：發現目標

解放軍福建海警艦艇喊話影片曝光　「依法管控台島」

「寒流機率偏高」全台強冷確認　一張圖看跨年後跌到10℃

天冷用暖暖包「別直接貼膚」！醫師示警：不是不痛就代表安全

曹西平66歲猝逝家中！上節目必帶哨子背後有洋蔥

300萬遺產稅繳不出！他急問「能從老爸帳戶扣？」　專家解答

曹西平驟逝遺產惹議　律師教戰乾兒子「翻盤關鍵」：快去找

iPhone嗶一下進站！北捷可以刷手機搭車了　怎麼用懶人包看這

加LINE「外國人衝擊反應」　她尷尬了！全場炸鍋：1款APP難取代

「台灣特權量表」爆紅！20項指標曝光　網測完驚：蠻準

為什麼總抓不住他的心？日網2025戀愛心理學排行榜：揭開吸引力與破局的科學真相

台人秒懂　老爸傳訊「有帶鎖息？」一票笑：隱藏語言能力測驗

「低情商3大特點」中了幾個？別再說你只是講話直

黃國昌宣布推出個人寫真集！自曝：不輸新北消防猛男

畫面太好看！「最萌身高差」IU勾邊佑錫同框　露香肩黑色禮服美翻

印度GDP超車日本！躍升全球第4大經濟體　官方放話3年內拚第3

米其林「最新AI智慧輪胎」預告CES發表！安全＆省錢一次滿足

營養師揭露高血壓飲食地雷　提醒「5種食物」不要吃！

剴剴案2年了　許淑華質疑北市府：不強化把關竟選擇「省錢」？

NCT道英親哥孔明驚爆「突發性失聰」！　緊急住院停拍新戲

女子網路約「幣商」面交　2男夥少女搶走18萬

張捷被客人投訴逼道歉　夏如芝心疼發聲：大家都是出來工作的

【中共軍演區域多靠近？】國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

生活熱門新聞

曹西平猝逝享壽66歲　墨鏡哨子「醜八怪」成絕響

台積電5職缺「文組的天花板」　網曝：比工程師更賺

估跌破7℃！　入冬最強冷空氣將凍3天

「客人訂位4大1小」不要兒童椅　店員追問傻眼

iPhone嗶進站！北捷刷手機搭車3步驟搞定

喝咖啡、茶算水嗎　營養師揭驚人真相！

「寒流機率偏高」圖看跨年後跌到10℃

曹西平驟逝遺產惹議　律師教戰乾兒子：快去找

這間店神處理食安問題！全跪：今年最佳公關

變天！　今「雨最大」地區曝

未來4年走大運！「3生肖」2026年起與財神結伴

「國軍後備幹部」群組對話疑曝光！吹捧解放軍、猛酸政府

台中人快看！現金補助5千買廚餘機

更強冷氣團濕→乾　2次最低溫點探7℃

更多熱門

相關新聞

輸一場沒關係！建中完封竹圍、憑得失分差奪冠

輸一場沒關係！建中完封竹圍、憑得失分差奪冠

第6屆台北元坤盃國際大專七人制橄欖球邀請賽於28日在台北田徑場圓滿落幕。本屆賽事最受矚目的變革，莫過於首度納入的「高中組」賽事，由台灣15人制聯賽的三支頂尖勁旅——建國中學、新北市竹圍高中、桃園市觀音高中共同獻技，最終「黑衫軍」建中在退無可退的壓力下，憑藉得失分優勢驚險奪冠，展現基層橄欖球的爆發力。

建中首創「採用國產柳杉課桌椅」　學生讚：教室變香了

建中首創「採用國產柳杉課桌椅」　學生讚：教室變香了

王ADEN跨年場沒了！律師點出他「最大問題」

王ADEN跨年場沒了！律師點出他「最大問題」

救護車一路綠燈不是特權！南市「救護優先 智慧暢行」奪政府服務獎

救護車一路綠燈不是特權！南市「救護優先 智慧暢行」奪政府服務獎

體育股長拍肩被控性騷擾會成立嗎？律師解答

體育股長拍肩被控性騷擾會成立嗎？律師解答

關鍵字：

建中建國中學特權第一志願王至德Privilege

讀者迴響

熱門新聞

曹西平已立遺囑「名下財產積蓄全留給他」

曹西平深夜驚傳家中離世！享壽 66 歲

快訊／曹西平乾兒子首發聲！懇求曹家血親

快訊／震撼彈！林俊傑終於認愛「絕美網紅」　一家四口甜照曝光

曹西平乾兒子是誰？

曹西平家中猝逝　醫示警「7前兆」：很多人無症狀

曹西平猝遺體冰存殯儀館　家屬不認領恐成「有名無主屍」

林俊傑嫩女友背80萬名牌包！　「超狂身家」被起底：房產超多

即／台19線「2騎士慘死」疑輾斃！　肇逃者追緝中

曹西平乾兒子能辦後事了！

光電很慘！　業者嘆「至少倒一半」

從盾牌到重錘！陸軍演海報砸向基隆和高雄港 國軍刺針飛彈兵被壓

乾兒下班喊「我回來了」！開房門驚見曹西平倒地

衣服全被扒光！25歲人質淚揭「性侵地獄」

曹西平生前悲嘆「沒有家人」

更多

最夯影音

更多
中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！
妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面