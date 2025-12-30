釐清歷史沿革依法辦理　縣府第三度協助台東天后宮取得縣有土地

▲台東縣府再助台東天后宮取得原使用土地。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣政府與財團法人台東天后宮30日舉辦縣有土地贈與儀式，由縣長饒慶鈴代表縣府，正式將台東段101-323、101-324地號等2筆縣有土地（倉庫用地）權狀贈與台東天后宮。饒慶鈴表示，因歷史因素，部分廟地曾被列為國有地或於戒嚴時期由軍方借用，縣府持續釐清土地沿革並依法辦理返還，此次完成贈與，已是縣府第三度協助天后宮取得原使用土地。

縣府說明，該2筆土地自民國22年天后宮遷移至現址以來，即由廟方實際使用；民國55年間，配合當時國防部軍備局於台東設置「聯勤台東縣軍眷服務中心（聯勤留守署）」需求，相關土地一度由軍方借用，致使廟方使用中斷。歷經多年努力，在縣府、縣議會與天后宮多方溝通協調下，逐步完成法定程序，最終順利將土地返還並贈與天后宮。

饒慶鈴指出，縣府跨局處檢討歷史背景並研議相關法令，依據「國有財產贈與寺廟教堂辦法」，已於110年9月完成天后宮台東段101地號廟埕廣場及其坐落土地之贈與；今年5月則接續推動台東段101-210、101-344地號土地歸還作業，並於此次完成101-323、101-324地號土地贈與。天后宮亦依規定繳納使用補償金，依法取得土地產權。

饒慶鈴進一步表示，每筆土地狀況皆不盡相同，須逐案釐清歷史沿革並符合現行法令，方能依法辦理。此次贈與土地屬戒嚴時期軍方借用案件，縣府在跨局處研議法規、縣議會支持及立法委員黃建賓協助下，報請行政院核准同意後，始完成相關程序。她強調，這不僅是土地返還，更是對歷史記憶的整理與宗教文化脈絡的延續，縣府將持續與民間攜手合作，促進宗教文化在台東穩健傳承。

民政處指出，台東天后宮長年深耕地方，除傳承宗教祭儀外，亦積極投入公益與文化教育，包括濟助弱勢、獎助學子及舉辦傳統節慶活動，為地方社區凝聚情感與文化延續的重要力量。此次完成土地贈與，象徵廟宇歷史脈絡逐步重建，也有助於信仰場域的完善發展。縣府期盼天后宮持續發揮信仰與文化功能，與地方共同推動社會安定與文化永續。