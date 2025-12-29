　
地方 地方焦點

碳盤查認證＋再生粒料　南投首家混凝土廠打造綠色未來

▲義展混凝土成為南投首家完成溫室氣體盤查與產品碳足跡認證混凝土廠。（圖／南投縣環保局提供，下同）

▲義展混凝土完成溫室氣體盤查。（圖／南投縣環保局提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

水泥與混凝土產業是溫室氣體排放的主要來源之一，面對全球氣候變遷與碳管制趨勢，埔里鎮義展公司積極導入國際標準ISO 14064-1溫室氣體盤查體系，結合生命週期分析（LCA）方法，全面量化公司營運與產品生產過程中的碳排放，成為南投地區第一家完成組織型溫室氣體盤查及產品碳足跡第三方認證的混凝土廠。

義展混凝土公司於日前舉辦記者會，邀請產官媒體與環保專業人士參與，現場展示環境部認可的第三方查驗聲明，並同步響應縣政府推動焚化再生粒料於混凝土及公共工程中的應用政策，透過實物與資訊圖示說明碳盤查與再生粒料政策的具體成效。

義展董事長沈威潔表示，以科學數據管理碳排放和透明資訊爭取市場信賴，是企業永續發展的基石，未來將持續推動低碳工藝、使用替代材料及優化能源管理，力求在2030年前大幅降低碳足跡，也提升品牌的市場競爭力、於低碳建材領域樹立產業先鋒典範。

縣府環保局長李易書表示，以事實為依據的碳管理和資源再生利用，是南投邁向淨零排放目標的重要里程碑，義展作為地方混凝土生產的重要企業，期待透過此舉催生更多企業投入碳盤查與淨零目標；另縣府依據循環經濟政策，近年已明訂焚化再生粒料使用作業要點，鼓勵將焚化再生粒料優先用於公共工程如透水混凝土、回填材料及路基基層等，亦開放民間工程申請使用，促進廢棄資源化與減碳目標實現，義展亦將積極配合政策，推進焚化再生粒料在混凝土產品中的應用，助力地方永續發展。

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！
妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

