屏東翁為撿垃圾受困3公尺深水溝　潮州警消架梯合力救援

▲潮州警消救助卓男脫困。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導



78歲卓姓男子為撿拾排水溝內垃圾，未料受困約3公尺深的大排水溝內，因高度過高無法自行攀爬受困。潮州警方獲報到場後，立即通報消防單位支援，警消合力架設長梯協助他脫困。所幸僅輕微擦挫傷、意識清楚，隨後由警方護送安全返家，家屬對即時救援深表感謝。

潮州警分局中山路派出所警員吳俊毅及吳奇鴻，日前執行巡邏時，接獲民眾報案，指稱有一名老翁不慎受困於排水溝內，急需警方協助，兩名員警獲報後立即趕赴現場處理。



警方到場後發現，78歲卓姓老翁受困於3公尺高的大排水溝下方，因高度過高無法自行攀爬脫困。潮州警方到場隨即通報消防單位到場支援，警消人員迅速架設長梯，合力引導並協助老翁攀爬上來，順利脫困。經初步檢視，老翁僅有輕微擦挫傷，意識清楚，並無生命危險。



經警方關懷詢問後，他表示為了撿拾排水溝內垃圾而下去，惟因溝渠深度過深，導致無法自行返回地面。過程中員警發現他無法清楚陳述個人基本資料，為確保其人身安全，警方依他指示路線護送他平安返家，讓家屬非常感激。



分局長林俊雄表示，家中如有高齡或疑似失智長者，家屬應多加留意其日常行動與安全狀況，避免從事具危險性之行為，以降低意外發生風險；若民眾發現長者迷失、受困或需要協助之情形，請立即撥打110報案電話，警方將第一時間到場協助，共同守護民眾生命安全。