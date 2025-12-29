　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

九位國手創校史紀錄　永慶高中致謝嘉義城隍廟

▲▼ 永慶高中締造紀錄 九位國手齊謝嘉義城隍廟 。（圖／永慶高中提供）

▲▼ 永慶高中九位國手齊謝嘉義城隍廟 。（圖／永慶高中提供）

記者翁伊森／嘉義報導

永慶高中體育表現亮眼，今年共有九位學生脫穎而出、榮膺國家代表隊成員，締造校史罕見紀錄。為感謝嘉義城隍廟對學校體育發展的支持與贊助，永慶高中29日由郭春松校長率領全體國手學生及教練親自前往嘉義城隍廟參拜，表達誠摯感謝之意，嘉義城隍廟由新任董事長楊嘉南親自接待並陪同上香，祈求來年征戰順利、再創佳績。

此次參拜的九位國手涵蓋跆拳道、木球、女子足球等項目，表現皆極為傑出。其中跆拳道好手 陳彥蓉 同學，更是榮獲雙重國手資格，代表我國出征 2025年世界青少年跆拳道錦標賽 及 亞洲青少年跆拳道錦標賽，並於亞洲賽勇奪女子51公斤級金牌，實力備受肯定，獲頒 114年國光體育獎章三等三級，為國爭光。

▲▼ 永慶高中締造紀錄 九位國手齊謝嘉義城隍廟 。（圖／永慶高中提供）

林耘蓁同學則於 2025年印尼亞洲盃木球錦標賽表現亮眼，助隊奪得女子團體桿數銀牌與女子雙人桿數銅牌，展現木球項目的穩定實力與團隊合作精神。

在足球領域方面，永慶高中共有五位學生 —— 蘇筠婷、侯玉軒、黃雪芬、吳至秦、黃鈺真 —— 入選 2025年第3屆巴林亞洲青年運動會女子足球國家代表隊，最終協助國家隊取得第三名佳績，為我國青年女子足球寫下光榮紀錄。

陳薇中同學亦在 2025年世界中學生五人制足球錦標賽（巴西）中擔任國手，隨隊征戰國際，並取得女子組第四名的亮眼成績。

值得一提的是，陳心一同學於 2025年10月遠赴約旦參加U17女子亞洲盃資格賽，憑藉穩健的表現與優異的實力，成功助我國晉級決賽圈，參加2026年U17女子亞洲盃。決賽預計於2026年4月30日至5月17日在中國舉行，她將繼續爭取隨隊征戰國際舞台的機會，展現台灣女足新秀的堅強實力與未來潛力，表現令人期待。

永慶高中郭春松校長表示，嘉義城隍廟長年致力於地方公益與青年體育發展，對本校學生的贊助與鼓勵，是孩子們能安心訓練、專注備賽的堅實後盾。透過此次參拜活動，不僅傳達全校師生的感謝之情，也讓學生從傳統信仰中汲取精神力量，持續在體育領域發光發熱。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
418 1 3725 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
愛吃「1類食物」恐致肝癌！　醫曝震撼研究：小鼠1年內就罹癌
TOYOTA「第6代RAV4」現身！　最新精品級電動車開價1
北車男狂按警報一路逃！黑衣英雄「0秒出手」抱摔制伏　英勇畫面
金豬、巨蟒20種巨獸齊飛！　蔡依林大巨蛋嗨開「萬獸派對」太狂
屏東連傳「40多聲槍響」！
《還珠》晴兒同框19歲兒　「肉感弟變185cm北大校草」帥照

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

女子網路約「幣商」面交　2男夥少女搶走18萬

離譜！金門港務處「砸7000萬重蓋」進出口倉庫仍無法容納貨櫃

鈴木愛理、ALL(H)OURS抵台南備戰跨年　粉絲全員就位迎2026

打擊電纜竊盜有成　台電台東區處頒發12萬元獎金感謝警方

強化水資源永續管理　台東環保局提醒115年水污申報期限

馬來西亞包機首航台東　156名國際旅客跨年迎新感受音樂魅力

「行動智慧學校」巡迴雲林　助偏鄉孩子與科技潮流接軌

地震影響設備　台東焚化廠完成搶修29日晚恢復運轉

斗六市社區心理衛生中心揭牌　雲林完成韌性心理健康金三角

暖心協助外籍單車客　美和警迅速尋回遺失後背包

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

陳意涵組團接尾牙「錢到位都好談」　鍾欣凌首映會直接大跳〈表白〉

共軍進領空海如何應處？　國防部：恐擦槍走火、已定交戰規則

解放軍突圍台軍演！　總統府「對國際秩序的公然挑戰」

海馬士火箭交付超前！　解放軍「正義使命」演習點名喊打：發現目標

解放軍福建海警艦艇喊話影片曝光　「依法管控台島」

女子網路約「幣商」面交　2男夥少女搶走18萬

離譜！金門港務處「砸7000萬重蓋」進出口倉庫仍無法容納貨櫃

鈴木愛理、ALL(H)OURS抵台南備戰跨年　粉絲全員就位迎2026

打擊電纜竊盜有成　台電台東區處頒發12萬元獎金感謝警方

強化水資源永續管理　台東環保局提醒115年水污申報期限

馬來西亞包機首航台東　156名國際旅客跨年迎新感受音樂魅力

「行動智慧學校」巡迴雲林　助偏鄉孩子與科技潮流接軌

地震影響設備　台東焚化廠完成搶修29日晚恢復運轉

斗六市社區心理衛生中心揭牌　雲林完成韌性心理健康金三角

暖心協助外籍單車客　美和警迅速尋回遺失後背包

米其林「最新AI智慧輪胎」預告CES發表！安全＆省錢一次滿足

營養師揭露高血壓飲食地雷　提醒「5種食物」不要吃！

剴剴案2年了　許淑華質疑北市府：不強化把關竟選擇「省錢」？

NCT道英親哥孔明驚爆「突發性失聰」！　緊急住院停拍新戲

女子網路約「幣商」面交　2男夥少女搶走18萬

張捷被客人投訴逼道歉　夏如芝心疼發聲：大家都是出來工作的

陳庭妮公開素顏照沒在怕！　傳授熬夜急救「霜膜法」超管用

北車男狂按警報一路逃！黑衣英雄「0秒出手」抱摔制伏　英勇畫面曝

最速馬年賀卡60秒、5步驟完整教學　9種風格任選就靠Gemini

高雄港預計明年下半年提供LNG加注　甲醇部分中油沒意願待民間投資

【跑比警報快！】貓咪睡一半地震直接彈飛！主人10秒後才驚逃

地方熱門新聞

台南雙警命案家屬怒喊：林信吾應判死刑

金門總預算超編　議會斥縣府

長榮中學140週年校慶感恩餐會席開140桌迎海內外校友

金門旅客服務中心 議會現勘：外型像工廠

「有錯就認、有過就改」　安泰醫院總院長發表聲明

嘉義布袋警力推「護童勤務」

台南柳營科技工廠火警員工啟動自衛消防即時應變火勢迅速撲滅

南投首家混凝土廠打造綠色未來

「扶龍王」現身台南！王世堅送勳章力挺陳亭妃

金門港務處7千萬重蓋倉庫仍無法納貨櫃

16輛新消防車正式上線！台南全面汰舊換新救災能量再升級

嘉義警助智能遲緩老翁尋親

4億打造國際佛教樞紐　全球佛教聯合會館啟用

台南老師把「怎麼吃」教成孩子一輩子的能力

更多熱門

相關新聞

看球賽像打電動！前Tesla工程師把自駕車技術搬進球場

看球賽像打電動！前Tesla工程師把自駕車技術搬進球場

對於許多台灣的NBA或MLB鐵粉來說，最大的遺憾往往是受限於昂貴的機票與住宿，無法親臨現場感受球星的魅力，只能隔著螢幕乾過癮。但想像一下，未來不需要飛過半個地球，只要在家裡打開電視或戴上裝置，就能擁有彷彿置身球場第一排的視野。

永慶加盟四品牌台南經管會捐贈專屬籃球衣！

永慶加盟四品牌台南經管會捐贈專屬籃球衣！

陸亞運「三金王」舉報訓練基地「領導」討獎金 雲南體育局：處理中

陸亞運「三金王」舉報訓練基地「領導」討獎金 雲南體育局：處理中

從挫敗到亞洲金牌！南分署打造金牌漆作國手

從挫敗到亞洲金牌！南分署打造金牌漆作國手

主播兒遭酒駕撞死全身孩子衣服出庭

主播兒遭酒駕撞死全身孩子衣服出庭

關鍵字：

永慶高中國手嘉義城隍廟體育女子足球

讀者迴響

熱門新聞

曹西平已立遺囑「名下財產積蓄全留給他」

曹西平深夜驚傳家中離世！享壽 66 歲

快訊／曹西平乾兒子首發聲！懇求曹家血親

快訊／震撼彈！林俊傑終於認愛「絕美網紅」　一家四口甜照曝光

曹西平家中猝逝　醫示警「7前兆」：很多人無症狀

曹西平乾兒子是誰？

曹西平猝遺體冰存殯儀館　家屬不認領恐成「有名無主屍」

林俊傑嫩女友背80萬名牌包！　「超狂身家」被起底：房產超多

即／台19線「2騎士慘死」疑輾斃！　肇逃者追緝中

曹西平乾兒子能辦後事了！

光電很慘！　業者嘆「至少倒一半」

從盾牌到重錘！陸軍演海報砸向基隆和高雄港 國軍刺針飛彈兵被壓

乾兒下班喊「我回來了」！開房門驚見曹西平倒地

衣服全被扒光！25歲人質淚揭「性侵地獄」

曹西平生前悲嘆「沒有家人」

更多

最夯影音

更多
中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！
妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面