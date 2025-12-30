　
地方 地方焦點

嘉科實中東石創意服務方案　助老扶幼展現青春力量

▲▼ 嘉科實中熱情青年前進東石服務送暖創意服務方案深耕在地 跨世代攜手共創社區新活力 。（圖／嘉科實中提供）

▲嘉科實中熱情青年前進東石服務送暖創意服務方案深耕在地 跨世代攜手共創社區新活力 。（圖／嘉科實中提供）

記者翁伊森／嘉義報導

教育不應只停留在校園內，更應走入社區、擁抱人群。國立嘉科實中於歲末時分，由林怡慧校長與校訂必修教師團隊帶領92位高二學生，浩浩蕩蕩展開「前進東石」創意服務方案 。這是學校校訂必修課程「創意服務方案」的期末成果驗收，學生們兵分三路，分別進駐東石國小、東石先天宮老人食堂以及社區場域，透過「大手牽小手」、「青銀共融」與「地方創生提案」三大主軸，展現高中學子的創意與社會責任感 。

本次活動經過一整個學期的籌備，學生們走出教室，針對東石在地的實際需求設計服務內容，活動於東石國小體育館舉行盛大開幕式，一同參與這場跨校、跨社區的教育盛會 。

▲▼ 嘉科實中熱情青年前進東石服務送暖創意服務方案深耕在地 跨世代攜手共創社區新活力 。（圖／嘉科實中提供）

本次「前進東石」行動中，學生依據在地需求分組進入校園、社區與公共場域，展開多元服務與實作學習。在東石國小，高中生化身小老師，為四至六年級學生設計互動式課程，內容結合在地生態、環境永續、科學實驗與語言學習，引導孩子在「玩中學」的歷程中培養探索與思考能力；另一組學生則擔任「東石觀光大使」，以簡報提案形式，學生也訪問東石鄉鄉長葉佳榔，從生態觀光、地方美食、交通到人流改善等面向，提出影片行銷、導覽設計與活動企劃等創意構想，嘗試以青年視角為地方創生注入新思維；同時，「青銀共融」活動則有4組學生走入東石先天宮長者共食食堂，設計安全且富互動性的陪伴活動，與在地長輩交流生活經驗，在實際服務中學習同理、溝通與跨世代友善共融的價值。

▲▼ 嘉科實中熱情青年前進東石服務送暖創意服務方案深耕在地 跨世代攜手共創社區新活力 。（圖／嘉科實中提供）

三項活動主題皆展現細膩巧思，包括「陪伴・最溫柔的照護」、「銀光守護計畫」，以及兼顧安全與趣味的「阿公阿嬤歡樂大挑戰，GO！」。透過這些精心設計的互動遊戲，學生不僅學習如何與長者溝通與互動，更在實際服務中體會「老吾老以及人之老」的深刻意涵，實踐最真切的生命教育。活動現場氣氛熱鬧而溫馨，長輩們在年輕學子的陪伴下感受活力與關懷，其中一位近百歲的阿嬤也開心表示，希望這群充滿活力與耐心的年輕人能再度前來舉辦活動。

嘉科實中林怡慧校長表示，嘉科實中致力培養學生成為具備科學求真、服務行善，有人文之美素養的未來人才，並感謝教師團隊用心設計課程，本次「創意服務方案」是學校落實108課綱「自發、互動、共好」精神的重要里程碑。課程中鼓勵學生組成志同道合夥伴，運用所學專業，解決社會問題，關懷他人，期許讓社會責任的種子，萌芽於高中生心中。

▲▼ 嘉科實中熱情青年前進東石服務送暖創意服務方案深耕在地 跨世代攜手共創社區新活力 。（圖／嘉科實中提供）

透過與東石國小、先天宮老人食堂及在地商圈的緊密合作，讓學生看見了課本以外的風景，讓社區看見了這群年輕人的熱情與活力，也展現高中生的社會關懷實踐力。

12/28 全台詐欺最新數據

嘉科實中扶少團科技與教育營隊

嘉科實中扶少團科技與教育營隊

2025年暑假，嘉義東石的海風中多了一份青春與溫度。由嘉科實中扶少團策畫、嘉義縣東石國小共同參與的暑期營隊《一起長大的海洋冒險》。本次營隊由嘉科實中扶少團十五位高一學生與指導老師吳俐穎共同籌備，團長涂芳瑜擔任總召，從課程設計到現場帶領全程參與，展現了青年學子對教育的熱忱。

爺奶Color Walk　百歲人瑞再挑戰

爺奶Color Walk　百歲人瑞再挑戰

榜首5A10+滿級分學生選讀嘉科實中

榜首5A10+滿級分學生選讀嘉科實中

嘉科實中海洋教育營隊　培養海洋與科技專業知識

嘉科實中海洋教育營隊　培養海洋與科技專業知識

嘉科實中學生探索江戶浮世繪與性別議題

嘉科實中學生探索江戶浮世繪與性別議題

嘉科實中東石服務創意方案青銀共融社區教育

