台中新光三越櫃姐確診300員工召回快篩　前3天入館消費者也可採檢

▲台中新光三越櫃姐確診，盧秀燕緊急設立前進指揮所，召回近300名員工快篩。（圖／記者鄧木卿攝。下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中新光三越一樓香奈兒化妝品專櫃一名櫃姐確診，台中市政府獲報後立即進行疫調及處置，台中市長盧秀燕11日表示，市府已勒令新光三越停業清消，並成立前進指揮所，召回2、300名員工回來快篩，此外，民眾如果在6月8日、9日和10日有去消費，也能主動前來快篩，至於業者何時能復業？盧說，不是業者說了算，要由市府確認安全才可以。

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台中市政府表示，這名櫃姐為南屯區29歲女性，6月3日曾返回彰化老家，4日與外婆（9日確診）用餐，6日嗅覺喪失，7日返回台中並未上班先至診所就醫，8日至百貨公司上班，9日並未上班，市府並於當日接獲彰化縣政府通知安排進行PCR採檢，10日下午確認陽性。

市府立即展開疫調等相關處置，並於昨天晚間7時同步通知業者停業清消，目前已掌握匡列接觸者共5人，包含同住1人、職場4人，匡列人員持續疫調中。

▲台中新光三越員工等待準備快篩。下同。

市府下午2點在新光三越設立前進指揮所，召回和櫃姐同樓層以及櫃姐去過場所、接觸者2、3百人快篩，此外，民眾如果在8日至10日曾前往消費者，如有疑慮也可前往社區快篩站篩檢。

盧說，市府設置前進指揮所，就是第一時間要做好危機處理、掌握疫情，後續將視快篩結果再決定是否擴大快篩範圍，至於業者停業1天，何時可以復業，她說，台中新光三越是台中首次出現大型賣場員工確診，「寧嚴勿鬆」，要經市府核准確認安全性後始得復業，不是業者說了算。

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