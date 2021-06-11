感恩醫護辛勞　慈濟頭份志工端節前慰問祝福

圖／慈濟基金會提供 文／林佳予

苗栗縣6月因電子科技廠群聚造成確診人數攀升，造成醫療量能倍增，苗栗縣頭份市慈濟志工為感恩醫療人員，6月11日前往為恭紀念醫院、重光醫院致贈防疫物資包含防護衣、防護面罩等，以及營養豆漿粉隨身包。

苗栗近期確診人數持續攀升，醫療負荷增加，縣內僅有3家醫院共8間負壓隔離病房，醫療人員除了需要照護病患，還增加採檢工作。位於頭份市的為恭紀念醫院是專責醫院，除了收治確診病人，並配合篩檢工作，而重光醫院除了配合篩檢工作，也負責疫苗施打。

頭份市慈濟志工6月11日上午前往為恭紀念醫院、重光醫院致贈防護面罩共500片、防護衣共100套、隔離衣共400套、淨斯豆漿粉共400份，希望提升醫療人員的防疫量能，可沖泡的豆漿粉可讓醫療人員在最短時間內沖泡、補足體力。

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為恭醫院副院長王雪月表示，感恩慈濟慈善事業基金會發起愛心送防疫物資，今天上午10點到達為恭醫院，防疫物資有防護衣、隔離衣、面罩及淨斯豆漿粉，分送給本院醫護人員使用，主動投入送暖行列，鼓勵前線投入防疫的醫療院所的醫護人員，為他們打氣加油、補充防疫物資，也希望在這疫情高漲之際能夠貢獻愛心，為社會盡一份心力。

王雪月說：醫院將持續全力投入防疫，保護社區民眾的身心健康。也特別呼籲鄉親，防疫期間配合政府及醫院防疫政策，記得勤洗手，民眾外出應全程佩戴口罩，非必要應避免到醫院探病，可多利用電話或視訊關心，共同維護病人及訪客健康，現在是防疫的關鍵時刻，惟有民眾以政府互相配合、共同抗疫，才可控制疫情維護全民健康。

重光醫院陳中信院長表示：非常感謝慈濟贈送防護物資給第一線的醫護人員，給醫護人員有安全的防護，醫院也是配合中央指揮中心的疫苗施打院所及配合篩檢站，感恩慈濟的及時雨送愛給醫護同仁。

慈濟志工古亞玫表示，當知道有志工的女兒是第一線護理人員，對於他們的辛苦感到感恩又不捨，於是想盡棉薄之力替他們做些事情，讓他們感覺到人間有愛，他們不是孤軍奮鬥，期望能為社區盡一份心把慈濟的大愛傳出去。