高雄董仔開趴囂張嗆60萬罰款全買單　陳其邁怒回：你試試看！　

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名楊姓美容坊的負責人，找來9個朋友到美容坊裡頭的私人招待所開趴，員警上門查緝開出罰單，現場總共有10個人，一人6萬，總共60萬元的罰款，楊姓負責人霸氣表示「都找我！我明天馬上去繳」，不過面對這樣罰不怕的情況，高雄市長陳其邁撂話：「你試試看」。

▲高雄市政府11日的防疫記者會 。（圖／高雄市政府提供）

這間美容坊就在新興區七賢一路上某大樓內，警方11日凌晨執行停業場所稽查勤務時，發現該處深夜還有多名男女出入，而且開著燈，約凌晨1時30分左右入內臨檢，還沒進到包廂開始傳出震耳音樂聲，入內竟有6男4女，年紀約38至26歲，一群人在裏頭飲酒唱歌，且現場還有6男1女未戴口罩。

▲10男女群聚飲酒歡唱警不手軟全部開罰 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

楊姓負責人向警方供稱這個地方是自己承租，改成他自己的私人招待所，才找朋友到此飲酒唱歌，該包廂也無對外經營，還有女子頻頻說不好意思。但警方蒐證後，將現場10人依違反《傳染病防治法》規定當場予以舉發，每人都得吃上6萬元以上30萬元以下的罰緩，負責揪咖的楊男不知是否喝茫，竟當場霸氣說「都找我！我明天馬上去繳」。

不過面對這間美容坊的態度，似乎不怕罰錢，也不怕斷水電，讓陳其邁怒了！直接在高雄市政府11日防疫會議上頭說：「美容坊不怕罰，試試看！不按照相關法令執行，不只罰錢會移送法辦 ，你試試看」。

▲10男女群聚飲酒歡唱警不手軟全部開罰 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

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