視察大型疫苗接種站準備情形　黃偉哲強調已做好準備只是等疫苗

▲台南市長黃偉哲專程前往善化區慈濟聯絡處，視察疫苗接種站的環境設備的準備情形。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因應COVID-19疫苗開打，台南市規劃設置3處大型疫苗接種站，位於新營區體育館、善化區慈濟聯絡處及東區復興國中等地，黃偉哲市長11日上午專程前往善化區慈濟聯絡處，視察疫苗接種站的環境設備的準備情形。

黃偉哲表示，非常感謝慈濟基金會協助，為讓市民朋友盡快打完疫苗產生抗體，市府已做好各項準備不怕沒量能，只是等疫苗，會讓市民朋友們在最短時間內順利打完疫苗。

台南市的疫苗施打計畫，經衛生局盤點規劃，已招募境內11家責任醫院、30家衛生所及275家診所，協助施打，此外更有社區接種站10場、外展服務3場及大型接種站3場。在疫苗來源充足下，依據中央公告之疫苗施打順序，執行台南市之疫苗接種計畫。

黃偉哲表示，日本的AZ疫苗已經陸陸續續要配發到各縣市了，所以我們如果能越早一天打完，就是越早一天讓我們的市民朋友們在體內產生免疫力，所以施打量能是很重要的，台南市目前有3個大型施大站，還有許多醫院、衛生所、診所都紛紛投入，保守估計的量能大概1天可以打21600人，一個禮拜就可以打超過12萬人，早就超過中央所說的標準。

衛生局長許以霖表示，根據這次日本捐贈的124萬劑AZ疫苗，台南市政府設置了3處大型施打站，包括善化靜思堂、新營體育館及東區復興國中，每個大型施打站預計1天可以施打2400人次，1天共可施打7200人次，三天則可施打21600人次，市府後續將依疫苗到量增加更多的大型施打站，主要施打對象為1至3類的人員，其他類別則在醫院、診所或衛生所安排施打，所以台南市1天的量能可以超過15000人次以上。

衛生局表示，大型施打站場地的設置，需要顧及防疫動線、空間、人力配置等，包括等候區、報到區、自填評估區、問診區、接種區到觀察區等，皆依中央防疫的規定，防疫距離一定要1.5公尺以上，目前皆已準備就緒。另外在人力方面，亦結合醫師公會、護理師公會、學校等，持續招募醫護及行政人員加入疫苗施打行列。

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