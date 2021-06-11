　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

視察大型疫苗接種站準備情形　黃偉哲強調已做好準備只是等疫苗

▲台南市長黃偉哲專程前往善化區慈濟聯絡處，視察疫苗接種站的環境設備的準備情形。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲專程前往善化區慈濟聯絡處，視察疫苗接種站的環境設備的準備情形。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因應COVID-19疫苗開打，台南市規劃設置3處大型疫苗接種站，位於新營區體育館、善化區慈濟聯絡處及東區復興國中等地，黃偉哲市長11日上午專程前往善化區慈濟聯絡處，視察疫苗接種站的環境設備的準備情形。

▲台南市長黃偉哲專程前往善化區慈濟聯絡處，視察疫苗接種站的環境設備的準備情形。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲表示，非常感謝慈濟基金會協助，為讓市民朋友盡快打完疫苗產生抗體，市府已做好各項準備不怕沒量能，只是等疫苗，會讓市民朋友們在最短時間內順利打完疫苗。

台南市的疫苗施打計畫，經衛生局盤點規劃，已招募境內11家責任醫院、30家衛生所及275家診所，協助施打，此外更有社區接種站10場、外展服務3場及大型接種站3場。在疫苗來源充足下，依據中央公告之疫苗施打順序，執行台南市之疫苗接種計畫。

▲台南市長黃偉哲專程前往善化區慈濟聯絡處，視察疫苗接種站的環境設備的準備情形。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲表示，日本的AZ疫苗已經陸陸續續要配發到各縣市了，所以我們如果能越早一天打完，就是越早一天讓我們的市民朋友們在體內產生免疫力，所以施打量能是很重要的，台南市目前有3個大型施大站，還有許多醫院、衛生所、診所都紛紛投入，保守估計的量能大概1天可以打21600人，一個禮拜就可以打超過12萬人，早就超過中央所說的標準。

▲台南市長黃偉哲專程前往善化區慈濟聯絡處，視察疫苗接種站的環境設備的準備情形。（圖／記者林悅翻攝，下同）

衛生局長許以霖表示，根據這次日本捐贈的124萬劑AZ疫苗，台南市政府設置了3處大型施打站，包括善化靜思堂、新營體育館及東區復興國中，每個大型施打站預計1天可以施打2400人次，1天共可施打7200人次，三天則可施打21600人次，市府後續將依疫苗到量增加更多的大型施打站，主要施打對象為1至3類的人員，其他類別則在醫院、診所或衛生所安排施打，所以台南市1天的量能可以超過15000人次以上。

▲台南市長黃偉哲專程前往善化區慈濟聯絡處，視察疫苗接種站的環境設備的準備情形。（圖／記者林悅翻攝，下同）

衛生局表示，大型施打站場地的設置，需要顧及防疫動線、空間、人力配置等，包括等候區、報到區、自填評估區、問診區、接種區到觀察區等，皆依中央防疫的規定，防疫距離一定要1.5公尺以上，目前皆已準備就緒。另外在人力方面，亦結合醫師公會、護理師公會、學校等，持續招募醫護及行政人員加入疫苗施打行列。

▲台南市長黃偉哲專程前往善化區慈濟聯絡處，視察疫苗接種站的環境設備的準備情形。（圖／記者林悅翻攝，下同）

聲寶強效吸入式捕蚊燈

ET快訊
新北8.3萬劑AZ到貨！　首波施打地點總整理
獨／信「F級感情」現況曝！　親妹爆他：身價3億沒手機原因
小資族花4萬7「衝美打疫苗」　17天搞定！網一看超心動
超胸妹殺很大！「觀音坐蓮＋240分」優惠組　老司機點頭狂喊讚
最美鏡頭曝！日參院全體起立挺台參與WHA　謝長廷：歷史首次
主播爆「有神秘管道」打疫苗！　1週前接重量級大哥邀約：有多的

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南採主動通知施打疫苗避免預約亂象　市場落實實聯制管制人流稽查不鬆懈

草木皆兵？台南捐血活動被檢舉群聚　衛生局：社交群聚才違法！

同島一命！國際扶輪社助花蓮抗疫　捐2000組快篩試劑

台南廠房「偷堆廢塑膠」全面燃燒　危害空氣品質面臨255萬罰款

防疫吃出免疫力！端節在家聰明享粽　搭配我的餐盤六口訣+運動

高雄議員結合企業捐贈面罩、次氯酸水　盼基層警「防疫罩得住」

黃偉哲燈籠外交奏效　日本群馬及埼玉搶購13.44公噸鳳梨挺台南

端節防疫勿出門！花蓮連假管制5大場所　加強稽查違反必罰

只要有疫苗就開打！饒慶鈴視察接種站：台東準備好了只等疫苗

高雄飯店深夜湧「全副武裝」人員　北馬其頓詐團隔離期滿

婦人甩垃圾失敗...回收物掉滿地　清潔人員怒：砸傷人妳賠得起嗎

妹妹秀「超溜台語」0卡詞！　反差萌勸世：沒事別改嗯當共

國產疫苗遭爆料「價格貴8倍」？陳時中爆氣：不是說再貴都要買

美容坊藏VIP包廂...10男女群聚歡唱　他嗆罰款「我全包」陳其邁怒：試試看

患難見真情！日送台124萬疫苗　 小女孩日語感謝「讓我能安心成長」

小春前妻呆寶靜臨時帶兒回大陸！　隔離過程「3天一核酸」還意外血崩

男子開車詢問目的地抵達時間　導航「叛逆回答」結局超爆笑！

萌娃到底愛誰？往反方向跑實測　女孩朝爸狂奔「不回頭」媽心碎

大象躺平睡到流口水！小象狂扭　陸15象群「無目的北漂」找尋新家

大飛曝Gino遇女鬼壓床..畫面超毛！　ØZI神回覆「秒變色情」笑爆XD

台南採主動通知施打疫苗避免預約亂象　市場落實實聯制管制人流稽查不鬆懈

草木皆兵？台南捐血活動被檢舉群聚　衛生局：社交群聚才違法！

同島一命！國際扶輪社助花蓮抗疫　捐2000組快篩試劑

台南廠房「偷堆廢塑膠」全面燃燒　危害空氣品質面臨255萬罰款

防疫吃出免疫力！端節在家聰明享粽　搭配我的餐盤六口訣+運動

高雄議員結合企業捐贈面罩、次氯酸水　盼基層警「防疫罩得住」

黃偉哲燈籠外交奏效　日本群馬及埼玉搶購13.44公噸鳳梨挺台南

端節防疫勿出門！花蓮連假管制5大場所　加強稽查違反必罰

只要有疫苗就開打！饒慶鈴視察接種站：台東準備好了只等疫苗

高雄飯店深夜湧「全副武裝」人員　北馬其頓詐團隔離期滿

台南採主動通知施打疫苗避免預約亂象　市場落實實聯制管制人流稽查不鬆懈

莫文蔚「時尚浴袍美照」挨轟辱華　陸網氣炸...她1舉動緊急滅火

台88萬丹交流道封閉！阻端午移動潮　車流只比去年少59.3%

港人移民台灣審查加嚴！必須回答「是否曾宣誓效忠港府」

防疫在家練廚藝 ！馬卡龍彩色水餃、超Q奇奇蒂蒂三明治冰淇淋跟著來做

朋友在洗衣機裡翻滾！　金金「淚眼瞪奴才」：你好殘忍

地震挺孕肚見老公「抱緊小三」！　網笑：這下該怎麼交代？

「孩童家庭防疫補貼」連假後上路　蔡英文：家長們辛苦了！

「球哥」節目感謝詹姆斯　詹皇:兄弟你只要打通電話跟我說

合庫人壽首爆員工確診！金融業染疫人數逾80人

結帳「肝連妹」事業線太禮貌 網友暴動釣出本尊：歡迎來看

地方熱門新聞

高雄飯店深夜湧「全副武裝」人員

虎尾鎮長扮屈原　籲端午不返鄉

彰化家族8人共餐染疫！足跡全曝光

快訊／台中三越218人快篩結果出爐

台南市政府與小北百貨共推設置「防災專區」

端節連假花蓮管制5大場所　加強稽查違反必罰

同島一命　扶輪社捐2千組快篩試劑助花蓮抗疫

日本群馬及埼玉搶購13.44公噸鳳梨挺台南

台南廠房「偷堆廢塑膠」全面燃燒　危害空氣品質

只要有疫苗就開打　饒慶鈴：台東準備好了

日月潭5天巨變！3張照證明逆轉回春

高雄議員結合企業捐防疫物資　盼基層警防疫罩得住

端節宅在家聰明享粽　搭配餐盤六口訣+運動

石門水庫蓄水率達40％　蓄水量8100萬噸

更多熱門

相關新聞

南高聯手力推疫苗防疫長者安心施打

南高聯手力推疫苗防疫長者安心施打

疫情嚴峻，因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫苗開打，目前中央配發之疫苗即將到貨，為了讓市民安心，台南市長黃偉哲指出，除南高聯手力推疫苗防疫，台南市已做好疫苗接種站準備，疫苗一到就可馬上開打。

新北醫師染疫猝死　鄰居驚憾：前幾天才去看診

新北醫師染疫猝死　鄰居驚憾：前幾天才去看診

台東「疫苗快打站」就位　一天可打8000人

台東「疫苗快打站」就位　一天可打8000人

高雄董仔開趴霸氣買單60萬！陳其邁怒了

高雄董仔開趴霸氣買單60萬！陳其邁怒了

如何防弊特權打疫苗？　侯友宜：稽查都會做到位

如何防弊特權打疫苗？　侯友宜：稽查都會做到位

關鍵字：

疫苗接種站黃偉哲

讀者迴響

熱門新聞

大S深夜私人IG發聲：蔡！屠殺我們！

直擊！台中妙齡女「全裸買木瓜牛奶」　路人全驚呆

PO文買菜經過確診足跡　宜大副教授今離世

大S喊完「被屠殺」又暴走！黑底白字撂狠話

包偉銘獨子包庭政車禍賠償案　賠38萬確定

史上最難進交流道！立委：害慘「這群人」

即／端午連假「台65線南下」塞爆　車龍超過1公里

大S喊屠殺回應：我們不是白老鼠

劉寶傑粗口：萬華人欠民進黨嗎

15年首見「匝道成停車場」　他通勤怒：遲到1小時

張蘭曬汪小菲近況「捧兒踩媳」　網一看：離定了

插隊釀車禍！五股交流道癱瘓　苦主：別上來

孩子說床底有怪物　半夜現身嚇瘋全家

不甩陳時中！國道今早湧入車流

王力宏打疫苗「接種畫面」曝光　網一看傻眼

更多

最夯影音

更多
婦人甩垃圾失敗...回收物掉滿地　清潔人員怒：砸傷人妳賠得起嗎

婦人甩垃圾失敗...回收物掉滿地　清潔人員怒：砸傷人妳賠得起嗎
妹妹秀「超溜台語」0卡詞！　反差萌勸世：沒事別改嗯當共

妹妹秀「超溜台語」0卡詞！　反差萌勸世：沒事別改嗯當共

國產疫苗遭爆料「價格貴8倍」？陳時中爆氣：不是說再貴都要買

國產疫苗遭爆料「價格貴8倍」？陳時中爆氣：不是說再貴都要買

美容坊藏VIP包廂...10男女群聚歡唱　他嗆罰款「我全包」陳其邁怒：試試看

美容坊藏VIP包廂...10男女群聚歡唱　他嗆罰款「我全包」陳其邁怒：試試看

患難見真情！日送台124萬疫苗　 小女孩日語感謝「讓我能安心成長」

患難見真情！日送台124萬疫苗　 小女孩日語感謝「讓我能安心成長」

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面