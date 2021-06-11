▲▼ 台東「疫苗快打站」就位，一天可打8000人 ，圖為饒慶鈴前往視察。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者楊漢聲／台東報導

因應中央新一波疫苗施打計畫，台東縣政府規劃設置具規模之疫苗接種站，讓民眾能夠就近並快速接種疫苗，縣長饒慶鈴今(11)日再次前往慈濟台東靜思堂、縣立體育館等地點勘查。饒慶鈴表示，疫苗快打站台東已經準備好了，並將整合縣內醫護人力共同加入，待中央配發疫苗到位後，將盡速提供鄉親完成疫苗接種，提升COVID-19疫苗接種效率，也感謝慈濟證嚴上人願提供靜思堂及園區，做為疫苗施打地點，以及在人力、設備上的支援。



饒慶鈴在勘查後表示，台東縣迄今遵守中央規範執行，新一波的AZ疫苗，目前臺東縣尚未收到，待中央撥補後，將依照中央所訂的順序開放施打。昨天也特別委請各鄉鎮市長及村里長們協助，針對縣內75歲以上長者(含65歲以上原住民長者)進行施打意願調查，先造冊掌握施打意願，才能順利分配有限的疫苗。另外，若疫苗數量足夠，台東已準備好，待中央配發疫苗到位後，將啟動快打站，盡速提供鄉親完成疫苗接種，加上相關特約醫事機構、衛生所以及快打站，預計每天約可為8,000人接種。但也一定遵守中央規範，先造冊掌握施打意願，才能順利分配疫苗。





也非常感謝慈濟在證嚴上人指示下，願意提供靜思堂場地給民眾施打使用，為守護全民健康奉獻心力，縣府也會招募民間資源，或是學校等人力來投入支援，大家努力共同守護台東，期望將疫情傷害降到最低，也讓全縣合格的民眾盡快日完成疫苗施打工作。







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