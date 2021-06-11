新北醫師打完疫苗9天後染疫猝死　鄰居驚憾：前幾天才去看診

▲醫師過世，診所鐵門已拉下。（圖／記者陳雕文攝）

記者陳雕文／新北報導

等不到抗體產生…新北市一間診所的醫師在上月31日注射AZ疫苗，本月9日疑因「隱形缺氧」（快樂缺氧 Happy Hypoxia）在家中失去呼吸心跳，最後送醫不治，指揮中心證實為台灣首例染疫死亡醫師。該名醫師住在台北，於三重執業。附近居民既遺憾又驚恐表示，「前幾天才去看診！」

據了解，AZ疫苗在施打後至少要12天才會開始降低感染的風險，而隨時間累積，免疫力生成越好，保護力也會逐漸上升。但該名66歲醫師是在打完疫苗後9天就發病，由此可知抗體應該還沒出現。前台大感染科醫師林氏璧曾說，打疫苗不是無敵，防疫觀念仍要落實。

新北市衛生局表示，該名醫師在居住在台北市，有高血壓、糖尿病等慢性病，也是台北市衛生局列管個案，醫師上月31日接種AZ疫苗，近日開始有呼吸急促、咳嗽等症狀，9日不幸發生憾事，目前正積極疫調中，包括看診的病患與其他診所醫護。

新北市醫師公會理事長周慶明指出，公會努力與家屬聯繫，希望能提供協助，因這名醫師較內向與公會成員互動比較少，還不清楚細節；轄區里長表示，有聽到很多里民在討論此事，深表遺憾，11日下午已請人進行環境消毒，其餘不便多談。