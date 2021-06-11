　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

新北醫師打完疫苗9天後染疫猝死　鄰居驚憾：前幾天才去看診

▲▼醫師過世，診所鐵門已拉下。（圖／記者陳雕文攝）

▲醫師過世，診所鐵門已拉下。（圖／記者陳雕文攝）

記者陳雕文／新北報導

等不到抗體產生…新北市一間診所的醫師在上月31日注射AZ疫苗，本月9日疑因「隱形缺氧」（快樂缺氧 Happy Hypoxia）在家中失去呼吸心跳，最後送醫不治，指揮中心證實為台灣首例染疫死亡醫師。該名醫師住在台北，於三重執業。附近居民既遺憾又驚恐表示，「前幾天才去看診！」

據了解，AZ疫苗在施打後至少要12天才會開始降低感染的風險，而隨時間累積，免疫力生成越好，保護力也會逐漸上升。但該名66歲醫師是在打完疫苗後9天就發病，由此可知抗體應該還沒出現。前台大感染科醫師林氏璧曾說，打疫苗不是無敵，防疫觀念仍要落實。

新北市衛生局表示，該名醫師在居住在台北市，有高血壓、糖尿病等慢性病，也是台北市衛生局列管個案，醫師上月31日接種AZ疫苗，近日開始有呼吸急促、咳嗽等症狀，9日不幸發生憾事，目前正積極疫調中，包括看診的病患與其他診所醫護。

新北市醫師公會理事長周慶明指出，公會努力與家屬聯繫，希望能提供協助，因這名醫師較內向與公會成員互動比較少，還不清楚細節；轄區里長表示，有聽到很多里民在討論此事，深表遺憾，11日下午已請人進行環境消毒，其餘不便多談。

ET快訊
漁夫慘遭鯨魚「活人生吞」！口含40秒被吐出
新北8.3萬劑AZ到貨！　首波施打地點總整理
獨／信「F級感情」現況曝！　親妹爆他：身價3億沒手機原因
小資族花4萬7「衝美打疫苗」　17天搞定！網一看超心動
超胸妹殺很大！「觀音坐蓮＋240分」優惠組　老司機點頭狂喊讚
最美鏡頭曝！日參院全體起立挺台參與WHA　謝長廷：歷史首次

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

不甩檢疫申報他硬闖機場大廳　受阻「怒推護理師」下場曝

垂吊取菸、串門子、垃圾滿地　詐團48人大鬧防疫旅館重罰190萬

北市延平所1確診！她怒「我男友怎沒隔離」　分局：疫調後未匡列

高雄男討18萬債務不成！蛋洗雞排攤　再開宣傳車貼母子照嗆聲

爆笑隱身全都錄！高雄麻將咖「全員逃走中」　路倒、木頭人超有梗

直擊！白沙灣凸肚男沒戴口罩　抽菸喝酒還在沙灘上散步

超胸妹殺很大！「觀音坐蓮＋240分」優惠組　老司機點頭狂喊讚

火鍋酒菜飯到齊「移工圍坐」開喝！太嗨被檢舉　這餐至少要54萬

推拿館「減燈」偷營業！詭辯「沒碰到客人」　罰單ing最高30萬

驚險畫面曝真相！長髮妹低頭滑手機被公車撞飛　司機逆轉判無罪　

婦人甩垃圾失敗...回收物掉滿地　清潔人員怒：砸傷人妳賠得起嗎

妹妹秀「超溜台語」0卡詞！　反差萌勸世：沒事別改嗯當共

國產疫苗遭爆料「價格貴8倍」？陳時中爆氣：不是說再貴都要買

美容坊藏VIP包廂...10男女群聚歡唱　他嗆罰款「我全包」陳其邁怒：試試看

患難見真情！日送台124萬疫苗　 小女孩日語感謝「讓我能安心成長」

小春前妻呆寶靜臨時帶兒回大陸！　隔離過程「3天一核酸」還意外血崩

男子開車詢問目的地抵達時間　導航「叛逆回答」結局超爆笑！

萌娃到底愛誰？往反方向跑實測　女孩朝爸狂奔「不回頭」媽心碎

大象躺平睡到流口水！小象狂扭　陸15象群「無目的北漂」找尋新家

大飛曝Gino遇女鬼壓床..畫面超毛！　ØZI神回覆「秒變色情」笑爆XD

不甩檢疫申報他硬闖機場大廳　受阻「怒推護理師」下場曝

垂吊取菸、串門子、垃圾滿地　詐團48人大鬧防疫旅館重罰190萬

北市延平所1確診！她怒「我男友怎沒隔離」　分局：疫調後未匡列

高雄男討18萬債務不成！蛋洗雞排攤　再開宣傳車貼母子照嗆聲

爆笑隱身全都錄！高雄麻將咖「全員逃走中」　路倒、木頭人超有梗

直擊！白沙灣凸肚男沒戴口罩　抽菸喝酒還在沙灘上散步

超胸妹殺很大！「觀音坐蓮＋240分」優惠組　老司機點頭狂喊讚

火鍋酒菜飯到齊「移工圍坐」開喝！太嗨被檢舉　這餐至少要54萬

推拿館「減燈」偷營業！詭辯「沒碰到客人」　罰單ing最高30萬

驚險畫面曝真相！長髮妹低頭滑手機被公車撞飛　司機逆轉判無罪　

2次提案要求衛福部勿污名化萬華無效　蔣萬安重批：石崇良不適任

「眼皮＋濃密美睫」掉地上！正妹遭吉娃娃撲臉撕咬　眼珠整顆露出

大谷翔平飆8K勝投被搞砸　火力放送2支二壘打

女空軍遭二度性侵「想輕生」！致電熱線求救被狠拒：妳明天再打吧

不甩檢疫申報他硬闖機場大廳　受阻「怒推護理師」下場曝

匝道儀控堵錯人！專家籲設「智慧辨識」讓通勤族走路肩

台南採主動通知施打疫苗避免預約亂象　市場落實實聯制管制人流稽查不鬆懈

莫文蔚「時尚浴袍美照」挨轟辱華　陸網氣炸...她1舉動緊急滅火

台88萬丹交流道封閉！阻端午移動潮　車流只比去年少59.3%

港人移民台灣審查加嚴！必須回答「是否曾宣誓效忠港府」

結帳「肝連妹」事業線太禮貌 網友暴動釣出本尊：歡迎來看

社會熱門新聞

直擊！台中妙齡女「全裸買木瓜牛奶」　路人全驚呆

PO文買菜經過確診足跡　宜大副教授今離世

包偉銘獨子包庭政車禍賠償案　賠38萬確定

史上最難進交流道！立委：害慘「這群人」

男發燒多日自行騎車就醫　「離院200m」倒地不治身亡

超胸妹殺很大！觀音坐蓮優惠組　老司機狂喊讚

直擊！亞東醫院開放500名額注射疫苗　醫護擠爆大廳

醉女驚醒「全身衣褲被扯破」　反抗指侵遭痛毆

好市多保健品塑化劑超標　遭求償6億

帶8歲女「賺肉粽錢」　17人群聚罰鍰上看102萬

北市發燒男猝死現場曝　醫院前200m倒地亡

私菸案2少校重判10年！「跑腿小弟被認定主謀」

高雄董仔開趴霸氣買單60萬！陳其邁怒了

端午連假首日　高雄主要匝道入口車潮狂塞

更多熱門

相關新聞

南高聯手力推疫苗防疫長者安心施打

南高聯手力推疫苗防疫長者安心施打

疫情嚴峻，因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫苗開打，目前中央配發之疫苗即將到貨，為了讓市民安心，台南市長黃偉哲指出，除南高聯手力推疫苗防疫，台南市已做好疫苗接種站準備，疫苗一到就可馬上開打。

台東「疫苗快打站」就位　一天可打8000人

台東「疫苗快打站」就位　一天可打8000人

高雄董仔開趴霸氣買單60萬！陳其邁怒了

高雄董仔開趴霸氣買單60萬！陳其邁怒了

如何防弊特權打疫苗？　侯友宜：稽查都會做到位

如何防弊特權打疫苗？　侯友宜：稽查都會做到位

廣東部分感染者打過疫苗仍確診 免疫專家：疫苗保護率都不是100%

廣東部分感染者打過疫苗仍確診 免疫專家：疫苗保護率都不是100%

關鍵字：

醫師確診抗體疫苗AZ快樂缺氧隱形缺氧

讀者迴響

熱門新聞

大S深夜私人IG發聲：蔡！屠殺我們！

直擊！台中妙齡女「全裸買木瓜牛奶」　路人全驚呆

PO文買菜經過確診足跡　宜大副教授今離世

大S喊完「被屠殺」又暴走！黑底白字撂狠話

包偉銘獨子包庭政車禍賠償案　賠38萬確定

史上最難進交流道！立委：害慘「這群人」

即／端午連假「台65線南下」塞爆　車龍超過1公里

大S喊屠殺回應：我們不是白老鼠

劉寶傑粗口：萬華人欠民進黨嗎

15年首見「匝道成停車場」　他通勤怒：遲到1小時

插隊釀車禍！五股交流道癱瘓　苦主：別上來

孩子說床底有怪物　半夜現身嚇瘋全家

張蘭曬汪小菲近況「捧兒踩媳」　網一看：離定了

不甩陳時中！國道今早湧入車流

王力宏打疫苗「接種畫面」曝光　網一看傻眼

更多

最夯影音

更多
婦人甩垃圾失敗...回收物掉滿地　清潔人員怒：砸傷人妳賠得起嗎

婦人甩垃圾失敗...回收物掉滿地　清潔人員怒：砸傷人妳賠得起嗎
妹妹秀「超溜台語」0卡詞！　反差萌勸世：沒事別改嗯當共

妹妹秀「超溜台語」0卡詞！　反差萌勸世：沒事別改嗯當共

國產疫苗遭爆料「價格貴8倍」？陳時中爆氣：不是說再貴都要買

國產疫苗遭爆料「價格貴8倍」？陳時中爆氣：不是說再貴都要買

美容坊藏VIP包廂...10男女群聚歡唱　他嗆罰款「我全包」陳其邁怒：試試看

美容坊藏VIP包廂...10男女群聚歡唱　他嗆罰款「我全包」陳其邁怒：試試看

患難見真情！日送台124萬疫苗　 小女孩日語感謝「讓我能安心成長」

患難見真情！日送台124萬疫苗　 小女孩日語感謝「讓我能安心成長」

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面