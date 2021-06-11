避開端午採買熱潮平安一起「罩」　屏縣府發放市場攤商防護面罩

▲屏東縣政府11、12兩天派員在曾有確診足跡熱區的屏東等傳統市場發放防護面罩 。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

端午連假前夕，為了避免民眾過節的採買需求，讓容易有人潮聚集的傳統市場成為防疫破口，屏東縣政府今、明兩天派員在曾有確診足跡熱區的屏東、內埔、潮州、東港的傳統市場發放防護面罩，讓攤商們說「揪感心! 」。縣長潘孟安則感謝攤商們「同場一命」的配合，一起挺過這次難關！

▲▼防護面罩。

縣府表示，這次發放的防護面罩是募集而來，包括：慈濟基金會捐贈4000個、立委周春米引介企業5000個，及屏東縣佛教會捐贈1300個，共計1萬零300個。

縣長潘孟安表示，疫情嚴峻，適逢端午節連假民眾轉而湧入傳统市場買蔬果魚肉及民生物資，攤販與民眾之距離也較為靠近，攤販每天面對不同的顧客，風險很高，這段時間很感謝傳統市場攤商配合，盡力做好防疫，有人熱心提供主顧酒精消毒，有人用塑膠布簾將生鮮商品蓋住，保持衛生，防疫採取最高標準。

潘縣長指出，市場是防疫圍堵的關鍵戰區，重要程度甚至不低於第一線醫護人員，防疫物資珍貴有限，由於市場攤商是其他縣市確診案例的熱區，這次鎖定曾有確診足跡熱區的屏東、內埔、潮州、東港市場攤商進行發放，感謝攤商配合配戴，一起堅固屏東的防疫網。

縣府呼籲，屏東傳統市場持續進行自主分流採購運動，希望民眾依身分證字號尾數分流採購，尾數單數的人，一、三、五、日採買，尾數雙數的人，則是二、四、六採買，少去多買，買好就走。縣府要求各鄉鎮市公所加強稽查所轄市場，更要每日消毒。這波疫情重創攤商業績，縣府已請鄉鎮市公所免收各公有市場租金、清潔費三個月，由縣款直接補貼，減輕基層的負擔。

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