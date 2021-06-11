桃園75歲長者15日起施打疫苗　鄭文燦：將採區里系統就近施打

▲桃園市長鄭文燦11日主持防疫專案會議，聽取各局處報告疫情相關訊息。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對疫情持續延燒，中央將75歲以上長者納入下一波優先疫苗接種對象，桃園市長鄭文燦表示，桃園市75歲以上與65歲以上原住民統計有10萬4000人，市府將採區里系統就近施打，近期將公布施打計畫；另外包括長照機構住民與照顧者有1萬2000人、機場第一線工作人員與執勤人員則有6000人都已完成造冊，會納入下一波疫苗接種目標。

鄭文燦指出，目前桃園市疫苗施打情況，截至10日為止，接種疫苗總數是8萬5381劑，其中原來配賦的8萬1100 劑AZ疫苗已經施打完畢，新配賦的莫德納疫苗8500劑已發給11家責任醫院，截至昨天為止已經打了1733劑，我們打得比配賦得多，大概多了5%，因為一瓶可以打10個人，有的會打11個人，目前大概100劑可以打到105劑，因護理人員計算精準、細心，節約疫苗使用一瓶有的可打到11個人，會有5%擴張率。莫德納疫苗昨天開始施打接種，這部分沒有在衛生所打，也沒有在一般醫院或診所施打，只集中在11家責任醫院第一線醫護人員，應該很快會打完。

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至於大家關心的下一波大規模疫苗注射政策，本月15日開始的大規模疫苗接種，中央已經列出7個類別，桃園市7個類別再分別造冊，希望7類都能夠順利打完，估算起來7個類別到達14萬7400人，但這部分要看中央配賦疫苗有多少再進行調整。

▲桃園市長鄭文燦11日表示，本月15日起配合中央針對75歲以上與原住民65歲以上約10萬餘人大規模施打疫苗，近期將公布就近施打計畫。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦強調，桃園市長照機構住民與照顧者就有1萬2000人、機場第一線工作人員與執勤的CIQS人員有6000人、75歲長者加上65歲以上的原住民大概有10萬4000人，這部份我們會以區里系統按照年齡群組來進行就近施打計畫，將在近期公布施打計畫，透過區里系統來協助75歲以上長者施打，因長者不太可能上網登記，所以會用行政系統來協助。

至於部分還未施打像清潔隊人員還有1100人，小部分防疫旅館人員，因有擴大疫苗接種等都會在這一輪施打，需看中央公布疫苗配賦量，桃園市這幾天會把大規模施打計畫完成，我們會看疫苗總數量，開設多少社區接種站，根據實際情況決定，務必使這一輪疫苗發揮最大效益。

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