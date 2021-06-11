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高端疫苗「解盲懶人包」！醫師曝5大重點一次看懂

記者閔文昱／綜合報導 

疫情持續延燒，國產疫苗高端研發的COVID-19疫苗10日宣布解盲成功，將依法申請台灣緊急使用授權（EUA），力拚下半年開始供應國內新冠疫苗。對此，ICU醫師陳志金整理懶人包，讓民眾快速了解解盲記者會的5大重點為何。

陳志金10日在臉書表示，許多人看完「解盲」記者會後，都感到很「茫」，為此，他也揭露了5項重點。

1. 二期解盲成功。

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2.疫苗安全、副作用少。

3.打完幾乎都會產生足夠量的抗體。

4.製造過程品質穩定。

5.大家所關心的三期臨床試驗、還有其他研究試驗，會依計劃同步進行。

▲▼高端疫苗重大訊息記者會。（圖／翻攝自高端重訊說明會）

▲高端疫苗重大訊息記者會。（圖／翻攝自高端重訊說明會）

陳志金進一步整理表示，高端疫苗二期臨床期中解盲成功，將立即向食藥署申請EUA（緊急授權藥證許可），期待7月可提供國人開打，也將盡快向歐盟EMA及其他藥證主管機關諮詢及申請第三期臨床試驗，以取得疫苗常規藥證以及國際認證為目標。

另外，高端新冠肺炎疫苗，採用次單位重組蛋白平台進行開發，以S-2P抗原搭配鋁鹽與CpG1018佐劑（可幫助抗原吸附以維持疫苗穩定，增強免疫反應，以及誘導免疫偏向），製成疫苗成品。

▲高端今（10）日在櫃買中心進行新冠肺炎疫苗二期試驗的解盲直播。（圖／記者吳康瑋攝）

▲高端10日在櫃買中心進行新冠肺炎疫苗二期試驗的解盲直播。（圖／記者吳康瑋攝，下同）

此次高端新冠肺炎疫苗有4000人的臨床試驗，在全國11家臨床試驗中心進，期間分析涵蓋3815名有效受試者，最高齡受試者達89歲。對此，陳志金根據期間分析數據，指出4點。

1. 安全性與耐受性良好（副作用低是次單位重組蛋白疫苗的優點）

2. 血清陽轉率高：在免疫生成性部分，不區分年齡組情況下，疫苗組在施打第二劑後28天的血清陽轉率（seroconversion rate）達99.8%；中和抗體之幾何平均效價（GMT titer）為662，GMT倍率比值為163倍增加。

3.批次一致性（lot-to-lot consistency）高：三個獨立疫苗生產批次具有高度的一致性，製程穩定。

4.目前仍同步有多項臨床評估進行中，包含：以第一期受試者追加第三劑疫苗施打的延伸性試驗，測試第三劑追加劑的安全性與免疫原性、高齡族群的高劑量比較試驗，測試安全性與免疫原性、未來會擴大年齡層，評估12~18歲青少年族群的臨床試驗。

▲高端今（10）日在櫃買中心進行新冠肺炎疫苗二期試驗的解盲直播。（圖／記者吳康瑋攝）

據了解，高端疫苗這次臨床試驗部分，按造食藥署要求，目前國內執行二期試驗，要求疫苗組受試者至少3000人進行評估，確認疫苗製成的開發穩定性，據了解，高端這次的主要試驗終點為「安全性」、「耐受性」及「免疫生成性」，其中安全性、耐受性主要看「副作用」，而免疫生成性，則是看是否會產生「抗病毒中和性抗體」。

高端總經理陳燦堅指出，目前為了加強疫苗的安全性，高端已經在考慮施打「第三針」，而第三針指的是多打一針，將第一期臨床受試者召回，進行三針的施打及追蹤，不僅可以將現有疫苗，從一價疫苗變成三價疫苗，更可以預防例如「英國株」等「變種病毒」，此外還有混合施打的研究，目前全世界都在進行這種探討，只希望可以更快保護全台灣民眾的健康安全。

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