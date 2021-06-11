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75歲長者恐掀疫苗搶打潮　柯文哲「醜話在前」：打到的機會一半以下

▲▼疫苗,莫德納,Moderna,新冠肺炎,疫苗接種。（圖／記者周宸亘攝）

▲75歲以上長者下周將開始施打疫苗。（圖／記者周宸亘攝）

記者陳家祥／台北報導

日本捐贈近124萬劑AZ疫苗11日完成檢驗封緘，中央流行疫情指揮中心宣布晚間將配送50多萬劑，各縣市政府可自行決定接種時間，最快明天即可開打。對此，台北市長柯文哲說，「要先跟大家講清楚，雖然符合打疫苗資格，但是可以打到的機會，我看是一半以下」。

台北市政府11日下午召開防疫記者會。市長柯文哲說，接下來要開始讓75歲以上的長者施打疫苗，但算一算，1、2、3類本來有4萬個，發了1.6萬劑莫德納下來，扣一扣還有2.3萬人要打，北市75歲長者有19.2萬，加上1.7萬名住宿型長照工作人員、住民，預估總需求量是23.2萬，是符合這次預備要打疫苗的。

柯文哲說，中央會發給台北市多少疫苗不知道，但第一波總共才60幾萬，一定會遠小於這數字，「這地方要先跟大家講清楚，雖然符合打疫苗資格，但是可以打到的機會，我看是一半以下」。

▲▼北市疫苗接種計畫0611。（圖／北市府提供）

副市長蔡炳坤則補充，6月15日開始要施打的主要是第1、2、3類人員以及75歲以上長者、長照機構工作人與住民等。第一類，還未接種第一劑的，目前預估接種2.3萬人，這些會安排在醫院進行專案施打。

第二類，75歲以上長者，是這次施打的重點，全台北市啟動了37家的合約療院所，加上12區的健康服務中心門診部，再加上225間合約診所。台北市12行政區總計會有274個據點，等於每個行政區平均都有20個以上的施打點。

這樣規劃的用意是希望能做到接近社區，能夠方便民眾，最重要是減少老人家的移動，能夠就近施打。

第三類，住宿型長照機構工作人與住民，針對比較需要特別提供服務的，已經成立台北市疫苗機動接種隊，會提供最貼心的服務，主要是針對住宿型長照機構，有超過200家，全部人數多達1萬993人，機動隊會直接進到長照院所提供施打服務。

蔡炳坤說，長照2.0民眾歸類在第7、8類人員，因為行動不方便，包括獨居、身心障礙甚至重大傷病者，北市總共有5420位，也會派出醫事人員到宅提供接種服務。

▲▼疫苗,莫德納,Moderna,新冠肺炎,疫苗接種,聯合醫院,醫護接種疫苗,施打疫苗,醫護人員。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼疫苗,莫德納,Moderna,新冠肺炎,疫苗接種。（圖／記者周宸亘攝）

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