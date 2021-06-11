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國產高端疫苗成功解盲！鄭文燦喊話：專家把關大家要有信心

▲桃園市長鄭文燦11日主持防疫專案會議，他認為疫苗安全性、有效性與可靠性都有專家把關與審查機制。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦11日主持防疫專案會議，他認為疫苗安全性、有效性與可靠性都有專家把關與審查機制。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

國產高端疫苗經過二期測試10日解盲成功，桃園市長鄭文燦11日表示，疫苗的安全性、有效性與可靠性判斷，有一套科學標準與專家審查機制，基本上相信專業與科學，如果能通過解盲，安全性與有效性可以得到確認，包括副總陳建仁也針對保護力高低提出專家看法，只要能獲得緊急使用的疫苗，應該是安全有效的，有醫學單位與專家把關，不管是國外購或國產，安全有效才能上線，請大家有信心。

桃園市政府11日舉行防疫專案會議，會後鄭文燦接受媒體提問如何看待國產高端疫苗解盲？

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鄭文燦指出，疫苗的安全性、有效性、可靠性的判斷有一套科學標準，也有專業審查機制，基本上相信專業與科學，如果能夠通過解盲，當然其安全性、有效性可以得到確認，至於保護力高低，WHO與專業的疫苗學界應該會有些討論，包括陳建仁副總統也針對保護力高低提出專家看法，我想很多人都是因為媒體報導產生印象分數。

▲桃園市長鄭文燦指出，疫苗安全性、有效性與可靠性有專家把關與審查機制，安全有效才能上線。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦指出，疫苗安全性、有效性與可靠性有專家把關與審查機制，安全有效才能上線。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦認為，比如說大家對AZ疫苗，這是歐洲通用的疫苗，已經是目前打最多的疫苗，當然有少數出現副作用，但那是極少數會有不良反應個案，大體來說是安全的、有效的，有時候媒體報導會讓大家的信心高低產生影響。

鄭文燦強調，至於國產疫苗也是一樣，外購的疫苗會有因媒體產生影響，國產疫苗也會，但最終來說，我們的食藥署、疾管署針對疫苗的安全性、有效性會扮演把關角色，最終來說，只要能獲得緊急使用的疫苗，應該都是安全的、有效的，最重要是把關機制，把關的過程，國內很多醫學單位、專業單位應該會做很好的說明，我認為不管外購或國產，基本上安全有效才能上線，請大家要有信心。

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