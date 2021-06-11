「台灣疫苗之父」李慶雲今晨辭世！台大醫哀悼：請暫時停止疫苗爭吵

▲「台灣疫苗之父」李慶雲(右)今晨辭世。（圖／取自台灣感染症醫學會官網）

記者張乃文／綜合報導

國內對於國產疫苗或國外疫苗吵得沸沸揚揚之際，台大醫師施景中在臉書發表沉痛的消息，「台灣疫苗之父李慶雲教授今晨離世」，並請大家「暫時停掉對疫苗的爭吵」，更提到，因為有李慶雲和許多人的努力，撲滅了台灣許多大規模的傳染病，「有幸受教於老師，一路好走」。

施景中表示，李慶雲仙風道骨，以前同學私下稱他為慶雲山人，兒科同仁則稱他為「大李P」。老師為了救女、研發疫苗，後來在美軍研究所的幫助下，再研製了李氏疫苗，當時沒人敢打，他先打自己的兒子女兒、證明給大家看，因為有老師和許多人的努力，撲滅了台灣許多大規模的致命傳染病。

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施景中也請大家暫時停掉對疫苗的爭吵，「有幸受教於老師，一路好走」。

台灣感染症醫學會也在官網發出公告，「李慶雲教授於今日(6月11日)凌晨安息主懷，令人深感不捨」，也提到，李慶雲教授為台灣感染症學會創會重要成員之一，曾任第三屆理事長，且於98年受聘為終身名譽理事長。對學會會務的推展不遺餘力，對感染症的研究更是貢獻良多，並榮獲本會87年度醫療貢獻獎。

▲「台灣疫苗之父」李慶雲今晨辭世。（圖／取自李慶雲兒童感染暨疫苗發展醫學文教基金）