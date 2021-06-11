　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「台灣疫苗之父」李慶雲今晨辭世！台大醫哀悼：請暫時停止疫苗爭吵

▲▼「台灣疫苗之父」李慶雲(右)今晨辭世。（圖／取自台灣感染症醫學會官網）

▲「台灣疫苗之父」李慶雲(右)今晨辭世。（圖／取自台灣感染症醫學會官網）

記者張乃文／綜合報導

國內對於國產疫苗或國外疫苗吵得沸沸揚揚之際，台大醫師施景中在臉書發表沉痛的消息，「台灣疫苗之父李慶雲教授今晨離世」，並請大家「暫時停掉對疫苗的爭吵」，更提到，因為有李慶雲和許多人的努力，撲滅了台灣許多大規模的傳染病，「有幸受教於老師，一路好走」。

施景中表示，李慶雲仙風道骨，以前同學私下稱他為慶雲山人，兒科同仁則稱他為「大李P」。老師為了救女、研發疫苗，後來在美軍研究所的幫助下，再研製了李氏疫苗，當時沒人敢打，他先打自己的兒子女兒、證明給大家看，因為有老師和許多人的努力，撲滅了台灣許多大規模的致命傳染病。

[廣告]請繼續往下閱讀...

施景中也請大家暫時停掉對疫苗的爭吵，「有幸受教於老師，一路好走」。

台灣感染症醫學會也在官網發出公告，「李慶雲教授於今日(6月11日)凌晨安息主懷，令人深感不捨」，也提到，李慶雲教授為台灣感染症學會創會重要成員之一，曾任第三屆理事長，且於98年受聘為終身名譽理事長。對學會會務的推展不遺餘力，對感染症的研究更是貢獻良多，並榮獲本會87年度醫療貢獻獎。

▲▼「台灣疫苗之父」李慶雲今晨辭世。（圖／取自李慶雲兒童感染暨疫苗發展醫學文教基金）

▲「台灣疫苗之父」李慶雲今晨辭世。（圖／取自李慶雲兒童感染暨疫苗發展醫學文教基金）

ET快訊
新北8.3萬劑AZ到貨！　首波施打地點總整理
獨／信「F級感情」現況曝！　親妹爆他：身價3億沒手機原因
小資族花4萬7「衝美打疫苗」　17天搞定！網一看超心動
超胸妹殺很大！「觀音坐蓮＋240分」優惠組　老司機點頭狂喊讚
最美鏡頭曝！日參院全體起立挺台參與WHA　謝長廷：歷史首次
主播爆「有神秘管道」打疫苗！　1週前接重量級大哥邀約：有多的

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

LIVE／50萬劑AZ疫苗配達各縣市　陳時中最新說明

彰化15日開打3.7萬AZ！電話打爆預約不到　部分長者要再等等　　

竹縣新豐鄉驚傳週日「送煞」　網氣炸：禁辦活動，畫鍾馗怎戴罩？

第6題超多人投降！「小三社會考題」像國一課程　網崩潰：沒1題會

新竹市1.1萬AZ到貨！80歲以上14日起優先施打　快速通關搶先看

2招紓緩交流道車潮！交通部下令：增匝道綠燈秒數、救護車走路肩

中市府6800封簡訊狂追人！新光三越櫃姐家8染疫　「不適就快篩」

花蓮13500劑疫苗到位！15日起2至5類施打　75歲長者開放預約

快訊／新北、桃園等13縣市大雨特報！防雷擊強陣風

快訊／桃園獲5.6萬劑AZ！跟進高雄「長者接種免排隊、免預約」

婦人甩垃圾失敗...回收物掉滿地　清潔人員怒：砸傷人妳賠得起嗎

妹妹秀「超溜台語」0卡詞！　反差萌勸世：沒事別改嗯當共

國產疫苗遭爆料「價格貴8倍」？陳時中爆氣：不是說再貴都要買

美容坊藏VIP包廂...10男女群聚歡唱　他嗆罰款「我全包」陳其邁怒：試試看

患難見真情！日送台124萬疫苗　 小女孩日語感謝「讓我能安心成長」

小春前妻呆寶靜臨時帶兒回大陸！　隔離過程「3天一核酸」還意外血崩

男子開車詢問目的地抵達時間　導航「叛逆回答」結局超爆笑！

萌娃到底愛誰？往反方向跑實測　女孩朝爸狂奔「不回頭」媽心碎

大象躺平睡到流口水！小象狂扭　陸15象群「無目的北漂」找尋新家

大飛曝Gino遇女鬼壓床..畫面超毛！　ØZI神回覆「秒變色情」笑爆XD

LIVE／50萬劑AZ疫苗配達各縣市　陳時中最新說明

彰化15日開打3.7萬AZ！電話打爆預約不到　部分長者要再等等　　

竹縣新豐鄉驚傳週日「送煞」　網氣炸：禁辦活動，畫鍾馗怎戴罩？

第6題超多人投降！「小三社會考題」像國一課程　網崩潰：沒1題會

新竹市1.1萬AZ到貨！80歲以上14日起優先施打　快速通關搶先看

2招紓緩交流道車潮！交通部下令：增匝道綠燈秒數、救護車走路肩

中市府6800封簡訊狂追人！新光三越櫃姐家8染疫　「不適就快篩」

花蓮13500劑疫苗到位！15日起2至5類施打　75歲長者開放預約

快訊／新北、桃園等13縣市大雨特報！防雷擊強陣風

快訊／桃園獲5.6萬劑AZ！跟進高雄「長者接種免排隊、免預約」

防疫在家練廚藝 ！馬卡龍彩色水餃、超Q奇奇蒂蒂三明治冰淇淋跟著來做

朋友在洗衣機裡翻滾！　金金「淚眼瞪奴才」：你好殘忍

地震挺孕肚見老公「抱緊小三」！　網笑：這下該怎麼交代？

「孩童家庭防疫補貼」連假後上路　蔡英文：家長們辛苦了！

「球哥」節目感謝詹姆斯　詹皇:兄弟你只要打通電話跟我說

合庫人壽首爆員工確診！金融業染疫人數逾80人

新北獲配8.3萬劑AZ！首波開放85歲以上長者　6／15施打地點總整理

LIVE／50萬劑AZ疫苗配達各縣市　陳時中最新說明

不斷更新／金融、科技、傳產業確診不斷　企業員工染疫全盤點　

草木皆兵？台南捐血活動被檢舉群聚　衛生局：社交群聚才違法！

北捷府中站女被襲胸＋扯開上衣 「上身全裸」遭百公斤男壓倒狂毆

生活熱門新聞

即／端午連假「台65線南下」塞爆　車龍超過1公里

插隊釀車禍！五股交流道癱瘓　苦主：別上來

不甩陳時中！國道今早湧入車流

國道「即時影像」車潮湧現　網嚇傻：一群不怕死的

自強超空！他一早搭火車傻眼：全上莒光

國道全綠！「車潮全塞在這裡」驚人畫面曝

國道「即時影像」爆紅潮！他：別忘「巴塞感染群」

全台各縣市「疫苗懶人包」一次看懂6大重點

他崩潰寫千字文「致陳時中」　網推爆

「快樂缺氧」來不及道別　醫曝隱形4徵兆

林芳怡居家上班1個月驟逝！友3點不解：感染源？

高端疫苗比AZ貴10倍！　原因曝光

國道「綠燈10秒」堵返鄉　駕駛中招哀號

退票了還罵！她連假一早嘆：早預料會塞車

更多熱門

相關新聞

南高聯手力推疫苗防疫長者安心施打

南高聯手力推疫苗防疫長者安心施打

疫情嚴峻，因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫苗開打，目前中央配發之疫苗即將到貨，為了讓市民安心，台南市長黃偉哲指出，除南高聯手力推疫苗防疫，台南市已做好疫苗接種站準備，疫苗一到就可馬上開打。

新北醫師染疫猝死　鄰居驚憾：前幾天才去看診

新北醫師染疫猝死　鄰居驚憾：前幾天才去看診

台東「疫苗快打站」就位　一天可打8000人

台東「疫苗快打站」就位　一天可打8000人

高雄董仔開趴霸氣買單60萬！陳其邁怒了

高雄董仔開趴霸氣買單60萬！陳其邁怒了

如何防弊特權打疫苗？　侯友宜：稽查都會做到位

如何防弊特權打疫苗？　侯友宜：稽查都會做到位

關鍵字：

疫苗李慶雲

讀者迴響

熱門新聞

大S深夜私人IG發聲：蔡！屠殺我們！

直擊！台中妙齡女「全裸買木瓜牛奶」　路人全驚呆

PO文買菜經過確診足跡　宜大副教授今離世

大S喊完「被屠殺」又暴走！黑底白字撂狠話

包偉銘獨子包庭政車禍賠償案　賠38萬確定

史上最難進交流道！立委：害慘「這群人」

即／端午連假「台65線南下」塞爆　車龍超過1公里

大S喊屠殺回應：我們不是白老鼠

劉寶傑粗口：萬華人欠民進黨嗎

15年首見「匝道成停車場」　他通勤怒：遲到1小時

張蘭曬汪小菲近況「捧兒踩媳」　網一看：離定了

插隊釀車禍！五股交流道癱瘓　苦主：別上來

孩子說床底有怪物　半夜現身嚇瘋全家

不甩陳時中！國道今早湧入車流

王力宏打疫苗「接種畫面」曝光　網一看傻眼

更多

最夯影音

更多
婦人甩垃圾失敗...回收物掉滿地　清潔人員怒：砸傷人妳賠得起嗎

婦人甩垃圾失敗...回收物掉滿地　清潔人員怒：砸傷人妳賠得起嗎
妹妹秀「超溜台語」0卡詞！　反差萌勸世：沒事別改嗯當共

妹妹秀「超溜台語」0卡詞！　反差萌勸世：沒事別改嗯當共

國產疫苗遭爆料「價格貴8倍」？陳時中爆氣：不是說再貴都要買

國產疫苗遭爆料「價格貴8倍」？陳時中爆氣：不是說再貴都要買

美容坊藏VIP包廂...10男女群聚歡唱　他嗆罰款「我全包」陳其邁怒：試試看

美容坊藏VIP包廂...10男女群聚歡唱　他嗆罰款「我全包」陳其邁怒：試試看

患難見真情！日送台124萬疫苗　 小女孩日語感謝「讓我能安心成長」

患難見真情！日送台124萬疫苗　 小女孩日語感謝「讓我能安心成長」

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面