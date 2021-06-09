陳時中「髮夾彎」鼓勵居家快篩　朱立倫：讓疫情黑數曝光吧

▲朱立倫批居家快篩政策髮夾彎。（圖／翻攝朱立倫臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

國內疫情仍未趨緩，指揮官陳時中近日，鬆口將開放「居家快篩試劑」擴大篩檢量能，但陳時中昨在立法院備詢時被問到何時開放進口，竟動怒回嗆「沒人來申請我要審什麼？」。對此，前國民黨主席朱立倫批評政策「髮夾彎」，蓋牌一年，疫情黑數該曝光了吧！

朱立倫9日在臉書發文表示，過去一整年，不管外界專家多少呼籲，人民百姓怎麼要求，指揮中心始終不願意把「廣泛篩檢」納入防疫重點。理由千奇百怪，偽陰性、偽陽性、不敷成本、浪費公帑、外國疫情不減反增、消耗醫護人力資源；不過，指揮中心近期悄悄改變態度，開始鼓勵企業快篩、民眾居家普篩，之前的理由通通不見！過去堅持不廣篩，如今髮夾彎，全民都錯愕！

朱立倫說，快篩政策改弦易張之際，陳時中昨天在立院被問及快篩物資何時能到位？許多廠商都是國產不需要進口？竟還怒嗆「沒人來申請」、「不進來我審什麼？」讓民眾不禁想問，若希望以快篩解決疫情黑數，當務之急政府難道不該積極主動大量採購嗎？

朱立倫認為，除了快篩還必須再做PCR的檢測。去年外界就一再呼籲政府積極採購「高通量全自動PCR檢測儀」可以快速大量的增加檢測能力。但政府過去一年多自滿於台灣防疫的成就，到今年四月仍以牛步化的態度回應。直到五月疫情暴發才緊急採購，目前能量已經加倍，到六月底應可達到6萬人左右。指揮中心再也沒有理由再拒絕廣篩普篩了。

朱立倫也說，台灣當下疫情的重症率、死亡率高於世界各國平均，除了追查病毒株、持續優化醫療分配外，很大的原因可能來自於我們的確診人數被嚴重低估，也就是連陳時中部長都承認有所謂的「疫情黑數」，這不只讓我們對疫情的評估失真，更是讓我們的社區陷入病毒傳播的危機！

朱立倫呼籲，快篩、廣篩、普篩全面動起來，不要害怕面對真實的數字！「社區要清零，社會要解封」，最終還是要靠對全民的篩檢。他喊話蔡政府，收起防疫的鴕鳥心態，抬起頭看看人民的吶喊吧！讓蓋牌一年多的疫情黑數曝光吧！

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