猝逝攝影確診！壹電視深夜急Call北市府支援　今天下午快篩200人

記者袁茵／台北報導

位在北市內湖的壹電視大樓7日傳出1名48歲劉姓男攝影倒臥廁所身亡，警方依照SOP通報衛生單位並進刑事相驗，8日晚間PCR檢測結果出爐，劉姓攝影生前確診新冠肺炎。據了解，台北市政府於8日晚間已有派人到壹電視大樓進行場勘，9日上午也會再去一次，預計下午1時左右進行快篩站任務。

▲壹電視攝影記者日前於電視台廁所暴斃，採檢結果確定染疫。（圖／記者湯興漢攝）

面對壹電視大樓有一名男性攝影死亡，且8日晚間PCR檢測結果出爐為陽性，壹電視8日晚間對外表示，公司已經緊急協調北市府，9日會到壹電視中庭設置快篩站，為全部同仁進行快篩，由於時間緊迫，設置快篩站時間需等市府整備完成，以最速件處理，會盡最大努力協助同仁防疫快篩的程序。

針對壹電視表示，將請北市府協助快篩，台北市衛生局長黃世傑8日晚間表示，目前尚未收到壹電視申請，若接到通報，就會由北市聯醫出動機動快篩隊。

據了解，其實壹電視已於8日晚間直接聯繫台北市政府府級長官，提出公司人員需要快篩協助等事項，因此市府人員在8日深夜急赴壹電視大樓進行初次場勘。

台北市副市長黃珊珊8日於防疫記者會時，說明機動快篩隊出動的原則，也就是有大規模的篩檢需求，但不希望造成大規模移動的情形，例如文化大學宿舍的案例，只是若無法事先造冊的民間企業，因為機動快篩隊無法攜帶電腦設備，北市府則會以派出防疫巴士的方式，載送有篩檢需求的人員至定點的快篩站。

8日深夜壹電視公司內部也告知員工，9日早上10時30分會設立快篩站，預計1時開始進行快篩，一天大約能夠幫200人快篩。造冊名單部分，會先分成3組，以同心圓方式依序列出接觸者、次接觸者，並造冊執行篩檢。

府內人士表示，市府人員於9日上午進行二次場勘，預計在下午1時左右進行快篩任務，壹電視造冊名單也將於此時交給市府人員。另外，由於北市機動快篩隊已確定9日執勤地點為環南市場，赴壹電視採檢的人員應為環南市場以外人員執行。

儘管壹電視強調，一定會協助員工進行防疫快篩任務，但許多員工仍人心惶惶。有一名壹電視員工爆料，一開始的確是一名清潔阿姨，在一樓男廁發現有人倒臥在內，但因為是男廁部分，還有請一名男性工讀生上前接觸確認，不難想像該名男性工讀生一定相當害怕，且其上班座位在5樓，靠近眾多文字記者、編輯台與長官。

另一名內部員工透露，壹電視公司早於5月進行分流上班，一部分人員在位於行愛路上的壹電視大樓，一部分在年代D棟，另一部分則於瑞湖街的年代大樓。

該名內部員工表示，2020年疫情剛爆發前，原本壹電視大樓採指紋打卡，為避免接觸，所以改採「臉部辨識」打卡，然而臉部辨識需要脫口罩進行，死亡的男性攝影生前一定也有使用臉部辨識打卡，讓內部員工們都相當害怕成為防疫破口。目前壹電視已經於8日緊急取消「臉部辨識」打卡，改採網路打卡制度。

據了解，壹電視一開始得知有攝影猝逝，緊急派員聯繫北市府，希望能為該名攝影做行政相驗；然而北市衛生局態度不斷轉彎，一開始先說不須採檢，直接回絕壹電視；第二次又說檢警判定非司法案件，會進行行政相驗，而家屬對相驗及採檢也沒有意見，時間敏感、會通知要採檢「小心為上」，但事後又致電給壹電視，表達該名攝影死因不明，還是變回原本的司法相驗。