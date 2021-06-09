北投一家四口3人猝死　北市府證實：4人皆確診

記者袁茵／台北報導
台北市北投區日前發生一家四口3猝死命案，當時消防隊員破門將唯一存活的53歲女兒送醫採檢，確定為PCR陽性確診，事後3名死者PCR檢測也於8日晚間出爐，確定為陽性，一家四口全部確診。
對此，台北市政府發言人陳智菡9日表示，3名死者的PCR結果已經全數出爐，均為陽性，確定全家四口確診，會依照相關規定進行後事處理。
▲北投日前一家四口3人猝死，PCR結果於8日晚間出爐。（示意圖／記者陳雕文翻攝）
快訊／北投一家四口3死悲劇 遺體檢驗報告曝光「全確診」2天奪命
記者袁茵／台北報導
台北市北投區日前發生一家四口3猝死命案，當時消防隊員破門將唯一存活的53歲女兒送醫採檢，確定為PCR陽性確診，事後3名死者PCR檢測也於8日晚間出爐，確定為陽性，一家四口全部確診。
對此，台北市政府發言人陳智菡9日表示，3名死者的PCR結果已經全數出爐，均為陽性，確定全家四口確診，會依照相關規定進行後事處理。
▲北投日前一家四口3人猝死，PCR結果於8日晚間出爐。（示意圖／記者陳雕文翻攝）
快訊／北投一家四口3死悲劇 遺體檢驗報告曝光「全確診」2天奪命
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