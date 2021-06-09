紓困霧煞煞！工人奔公所哀不懂電腦　茶花女嗆1萬不夠「快瘋掉」

記者許宥孺、吳世龍／高雄報導

因應國內疫情造成經濟衝擊，政府推出紓困4.0措施，自7日起開放申請，但至今網路仍塞到爆，有不少民眾就選擇親自到場詢問。一名從事八大行業的婦人表示，政府補助1萬根本不夠，馬上被停業就沒了薪水，「在家無聊沒事做，已經快要瘋掉！」

▲從事八大行業的婦人表示，政府一聲下令就停業，補助1萬根本不夠。（圖／記者吳世龍攝）

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▲民眾抱怨網頁等待時間超過1天。（合成圖／翻攝自《爆怨2公社》）

▲民眾哀號，等待紓困申請半天，卻變成「網頁施工中」。（圖／翻攝自爆怨2公社）

紓困方案4.0線上申請系統於7日正式上線，網頁瞬間湧入許多民眾排隊，頁面甚至顯示等待時間要「2142分鐘(35小時42分鐘)，另外衛福部和勞保局網站還一度顯示「網頁施工中」，有急需用錢的民眾乾脆第一天就直接衝勞保局排隊，但也有民眾看了霧煞煞，還是先向區公所諮詢。

《ETtoday新聞雲》記者9日上午直擊三民區公所紓困詢問人潮，區公所人員表示，區公所僅設立戶外紓困專區看板以及洽詢區域，並無櫃位辦理，有民眾諮詢就會安排同仁說明紓困措施並提供相關申請資料。

▲民眾奔區公所諮詢紓困方案，但只有小貓兩三隻。（圖／記者吳世龍攝）

區公所人員透露，第一天申請日確實比較多人，因為有民眾說「看了霧煞煞」，還有人說「紓困申請寫得不清不楚」，所以才到場諮詢，員警趕緊要求民眾拉長排隊人龍，不要群聚；但是第二天、第三天之後就只剩小貓兩三隻，來詢問的民眾大多是50多歲的長者，還有坐輪椅的阿嬤也來幫自己跟孫子問如何申請。

▲▼民眾奔區公所諮詢紓困補助。（圖／記者吳世龍攝）

一名年約50多歲的婦人一早戴著護目鏡、口罩，拿著資料直奔三民區公所諮詢，她表示，自己是從事八大行業，已經停業了1個月，「馬上沒薪水」。她直呼：「每天都要花錢！不用吃嗎？機車不用加油嗎？會倒耶！補助1萬也不夠，1萬5也不夠，我們是八大行業，影響太大，在家無聊沒事做，快要瘋掉！」

另一名年約50多歲陳姓工人表示，今年疫情相對嚴重，工作量減半，日子實在是過不下去才來申請，因為第一次申請紓困，很多東西搞不懂，自己也不會上網，感覺有點麻煩。

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