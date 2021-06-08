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企業捐贈防疫物資　南警防護全面再升級

▲台南市長黃偉哲以及台南市警局長方仰寧，感謝立委賴惠員居間協助下，熱心企業大學光學醫療體系捐贈防護衣2500件，防護罩2500片等防疫物資給警方。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市長黃偉哲以及台南市警局長方仰寧，感謝立委賴惠員居間協助下，熱心企業大學光學醫療體系捐贈防護衣2500件，防護罩2500片等防疫物資給警方。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

為了因應Covid-19疫情，行政院宣布全國3級警戒延長至6月28日，在立委賴惠員居間協助下，熱心企業大學光學醫療體系捐贈包括防護衣2500件，防護罩2500片等防疫物資給台南市警局，讓員警們能在安全防護措施之下，安心執行治安任務，守護台南民眾的安全！

台南市長黃偉哲表示，代表全體台南市警察人員感謝賴惠員委員與大學光學醫療體系的安排及心意，讓警察人員在執行勤務時能有多一層保障。市長黄偉哲表示，雖然目前疫情嚴峻，但是看到台灣的企業和民間團體都充滿著社會責任心，不管是台積電捐贈的零接觸篩檢站，到現在的大學光學醫療體系捐贈大量的防疫物資給警察人員，再再都顯示台灣旺盛的民間力量，相信在政府與民間的充分配合下，疫情一定會有撥雲見日的一天。

立委賴惠員表示，儘管台南市目前確診數六都最少，疫情仍相對輕微，但大學光學醫療體系體恤第一線員警們為民服務執勤各項治安任務，與大學醫療保健教育基金會，已先後對警政署、台北市、新北市各捐贈1百萬提供防疫物資，精神令人感佩！她也提到，大學眼科診所共同創辦人歐淑芳醫師也是台南鄉親，一直心繫故鄉，趁此機會落實企業社會責任（CSR）回饋鄉里。

大學眼科診所的蘇俊峰院長表示，週末看到地方新聞，有民眾可能還未感受到疫情而有不服警察勸導甚至襲警的情形，故而想略盡綿薄之力捐贈防護物資，攜手警察同仁守護防疫，並藉此拋磚引玉呼籲大家共襄盛舉，一同攜手力挺警察，希望能共同成為警察同仁們最有力的後盾！

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企業捐贈防疫物資南警防護

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