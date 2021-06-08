快篩陰、PCR陽！北市產發局1員確診「4天前曾入市府」　衛生局急匡列

▲台北市政府。（圖／記者黃彥傑攝）

記者袁茵／台北報導

台北市政府8日晚間爆出，一名產發局女公務員確診，該名同仁5月底因為身體不適前往快篩與核酸檢測（PCR），得知快篩結果呈現陰性，然而到了6月8日PCR結果出爐卻呈現陽性，雖然該名人員幾乎都是居家辦公，但6月4日曾經到達北市府產發局內拿資料，使產業局緊急執行府內防疫SOP，並將座位圖送至北市衛生局進行匡列。

據了解，北市產發局一名女性公務員確診，雖然產發局早已採居家辦公，但該公務員從5月24日至6月8日，曾有4天到達府內拿資料，最近一天為6月4日，不過產發局都有做例行性消毒，於6月5日執行並完成清消。

北市產發局主秘劉寶緞證實，確診同仁5月底曾經有身體不適狀況，所以自行前往快篩與PCR檢測，當時快篩結果為陰性，但到了6月8日PCR出爐，卻呈現陽性，產發局於下午接獲通報後，立刻啟動北市府擬定的防疫標準流程。

劉寶緞表示，從5月中旬開始至今，進入市府都需要全程佩戴口罩，而該名同仁也有依照相關規定進行；且因為產發局進行分流居家辦公，確診女公務員都屬居家辦公狀況，儘管有進入市府拿資料，但都有全程佩戴口罩，現在已經將所有名冊、座位圖送至北市衛生局進行匡列，而距離確診同仁座位比較近的人，也都採居家辦公。