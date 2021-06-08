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不要再佛系防疫！桃園議長邱奕勝籲：全面普篩揪出感染源

▲邱奕勝呼籲政府全面普篩揪出感染源。（圖／市議會提供）

▲邱奕勝呼籲政府全面普篩揪出感染源。（圖／市議會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

疫情持續嚴峻，桃園市議長邱奕勝8日於臉書向中央呼籲，不要再佛系防疫，應全面普篩，克服萬難儘速全面普篩，揪出隱形傳播鏈的感染源，達成社區清零目標。議長邱奕勝並PO出「要求全面普篩、揪出感染源、我們要活下去」醒目字眼，表達全民心聲。

邱議長說，他之所以發出此沈痛的呼籲，主要是看到疫情到目前仍未緩和，今天仍有219例本土確診，22人染疫死亡，累計已有本土確診10493例、死亡共308人，這些怵目驚心的數字，讓他心中非常沈痛，而有感而發。▲邱奕勝呼籲政府全面普篩揪出感染源。（圖／市議會提供）

▲桃園市議會藍軍和泛藍軍呼籲政府全面普篩揪出感染源。（圖／市議會提供）

目前疫情大爆發，全民生活秩序全部大改變，邱議長請政府不要再佛系防疫 應全面主動出擊，「我們需要全面普篩，也要全面施打疫苗」，中央應以人道為出發點，為了國人的生命、健康，以及各行各業的生計，執政黨應摒棄黨派、藍綠立場，趕快普篩、趕快施打疫苗，恢復全國生活秩序。

包括市議會副議長李曉鐘、國民黨團總召蘇家明、執行長徐玉樹及無黨團結聯盟總召李家興及兩黨黨團幹部、市議員皆肯定及支持邱議長的呼籲，期盼中央各項防疫作為能以民為本，設身處地站在民意的立場，排除技術上的問題，盡快啟動全面社區普篩，找出隱藏在角落的病毒，達到社區清零的目標。

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