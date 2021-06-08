水電工犯17起竊盜才被抓　再闖土雞店偷錢！店家拿回贓款捐出抗疫

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區一名水電工才因犯下17起竊盜案被捕，不到1個月，他再度闖進一家土雞專賣店竊取財物，得手8000元，警方獲報認出這名慣竊水電工，直接到他住家將他逮捕，訊後依竊盜罪函送，店家失而復得更發揮大愛，將錢全數捐給做防疫基金。

▲慣竊卓姓水電工偷土雞專賣店收銀機8000元 。（圖／記者陳以昇翻攝）

39歲卓姓男子身材壯碩平時擔任水電工，因疫情失業，4月間缺錢花用，偷機車、闖空門、撬自助洗衣店零錢盒，犯下17起竊盜案，5月間遭轄區新莊警方逮捕，依照加重竊盜罪送新北地檢署偵辦。

▼卓姓水電工身材壯碩，長得人模人樣，卻是名慣竊 。（圖／記者陳以昇翻攝）

不到1個月，卓男故態復萌，5日上午9時許，戴著口罩鬼祟出現在新莊區新泰路上一家土雞專賣店門前，見店家還沒開門營業，裡面沒有人，從半開的鐵捲門潛入，先將監視器鏡頭撥開，再把收銀機裡的紙鈔全數偷走，得手8000元。

土雞專賣店陸姓老闆娘在裡面忙完後，發現店內監視器鏡頭被撥開，直覺有異，經老闆清點現金，才發現遭到小偷入侵，立即報警，並將監視器影片貼到臉書社團。警方調閱監視器認出這名慣竊，隨即到他住家將他逮捕。

卓男坦承犯案並供稱真的很缺錢，才會再度犯案，也將現金8000元全數歸還店家。店家接獲通知到派出所領回錢後，為了感謝前線醫護人員抗疫辛勞，將錢全數捐出，作為防疫基金，訊後將卓男依竊盜罪函送偵辦。

腦公！你不可以賴帳喔

▼慣竊卓姓水電工偷土雞專賣店收銀機8000元 。（圖／記者陳以昇翻攝）