　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

水電工犯17起竊盜才被抓　再闖土雞店偷錢！店家拿回贓款捐出抗疫

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區一名水電工才因犯下17起竊盜案被捕，不到1個月，他再度闖進一家土雞專賣店竊取財物，得手8000元，警方獲報認出這名慣竊水電工，直接到他住家將他逮捕，訊後依竊盜罪函送，店家失而復得更發揮大愛，將錢全數捐給做防疫基金。

▲▼慣竊卓姓水電工偷土雞專賣店收銀機8000元 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲慣竊卓姓水電工偷土雞專賣店收銀機8000元 。（圖／記者陳以昇翻攝）

39歲卓姓男子身材壯碩平時擔任水電工，因疫情失業，4月間缺錢花用，偷機車、闖空門、撬自助洗衣店零錢盒，犯下17起竊盜案，5月間遭轄區新莊警方逮捕，依照加重竊盜罪送新北地檢署偵辦。

▼卓姓水電工身材壯碩，長得人模人樣，卻是名慣竊 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼慣竊卓姓水電工偷土雞專賣店收銀機8000元 。（圖／記者陳以昇翻攝）

不到1個月，卓男故態復萌，5日上午9時許，戴著口罩鬼祟出現在新莊區新泰路上一家土雞專賣店門前，見店家還沒開門營業，裡面沒有人，從半開的鐵捲門潛入，先將監視器鏡頭撥開，再把收銀機裡的紙鈔全數偷走，得手8000元。

土雞專賣店陸姓老闆娘在裡面忙完後，發現店內監視器鏡頭被撥開，直覺有異，經老闆清點現金，才發現遭到小偷入侵，立即報警，並將監視器影片貼到臉書社團。警方調閱監視器認出這名慣竊，隨即到他住家將他逮捕。

卓男坦承犯案並供稱真的很缺錢，才會再度犯案，也將現金8000元全數歸還店家。店家接獲通知到派出所領回錢後，為了感謝前線醫護人員抗疫辛勞，將錢全數捐出，作為防疫基金，訊後將卓男依竊盜罪函送偵辦。

腦公！你不可以賴帳喔

▼慣竊卓姓水電工偷土雞專賣店收銀機8000元 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼慣竊卓姓水電工偷土雞專賣店收銀機8000元 。（圖／記者陳以昇翻攝）

ET快訊
最早到最晚走！周志浩「累癱打瞌睡14秒」畫面曝　網超心疼
AZ血栓男要國賠！桃市府助申請「最高600萬」　70萬醫療費
30多歲女染疫死亡　同學悲慟發聲
愷樂爆秘婚醫生男友　「紅娘」小蜜桃回應了
北市12行政區確診數字曝光　「萬華達1497例」
端午一定要守住！　專家曝「這天可望降級」
熊貓「6月優惠碼」一次看　星巴克、麥當勞買1送1

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

娶櫃姐妻遭黑衣人追打　提告怒揭老議員婚外生子秘辛

午後強降雨來襲！嘉義中埔山區排水不及　馬路瞬間變小溪

水電工犯17起竊盜才被抓　再闖土雞店偷錢！店家拿回贓款捐出抗疫

獨／上了救護車才說「雙北接觸史」　消防員怒轟：說謊的垃圾！

快訊／台中男不明原因從7樓住家墜落中庭　當場死亡

這攤罰慘了！桃園小吃店偷營業　3短裙女陪侍「2男客無罩」

高雄7少嗨玩氣球趴！蠟燭排愛心　被警開單問繳費：跟無照一樣？

黨產會要將「美齡樓」收歸國有　婦聯會聲請停止執行獲准

成功市場確診+1！攤商全面PCR採檢…林右昌下令：買菜不准徒手摸肉

北投洲美碼頭水流屍「新冠確診」！檢聽關鍵字警覺...值勤警快篩陰

原住民司機狂被問「別族的人」　他校正觀念：你當我是鄉長嗎？

汪小菲深夜發文：我老婆是第一　張蘭遭抓包「按讚罵大S留言」！

馬路上驚見「小心地滑告示牌」　碎步移動...網笑：玩具總動員？

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

為染疫亡者擦身、換衣不容失誤　殯葬業吐心聲：怕把病毒帶回家

午後大雨！汽車開過積水不減速　水花如瀑布...旁邊機車被淋全身

日本超萌水獺「一聽爸叫名」秒衝 撒嬌緊抱手、奶音躺懷裡討摸❤

國民黨提出不排富每人發1萬元　柯文哲：難怪執政黨如此囂張

舒華《玩很大》一心只想打風田XD　奶兇跳《LION》..屈中恆女兒跟她通話爆哭

TOP男偶像晚上一把拉她進房間！　《Imitation》李濬榮、鄭知蘇該怎躲粉絲

娶櫃姐妻遭黑衣人追打　提告怒揭老議員婚外生子秘辛

午後強降雨來襲！嘉義中埔山區排水不及　馬路瞬間變小溪

水電工犯17起竊盜才被抓　再闖土雞店偷錢！店家拿回贓款捐出抗疫

獨／上了救護車才說「雙北接觸史」　消防員怒轟：說謊的垃圾！

快訊／台中男不明原因從7樓住家墜落中庭　當場死亡

這攤罰慘了！桃園小吃店偷營業　3短裙女陪侍「2男客無罩」

高雄7少嗨玩氣球趴！蠟燭排愛心　被警開單問繳費：跟無照一樣？

黨產會要將「美齡樓」收歸國有　婦聯會聲請停止執行獲准

成功市場確診+1！攤商全面PCR採檢…林右昌下令：買菜不准徒手摸肉

北投洲美碼頭水流屍「新冠確診」！檢聽關鍵字警覺...值勤警快篩陰

民眾可用保單借款紓困　4壽險7月1日開上路！

東奧積分最終站！三鐵張綺文飛2天轉機4次　抵達墨西哥備戰

社宅國家隊x國防部第二彈！貴和安居暨國軍職務宿舍　114年完工

美食節目後遺症？小鐘錄影途中血壓飆高⋯一測破表

娶櫃姐妻遭黑衣人追打　提告怒揭老議員婚外生子秘辛

KS運彩分析／快艇@爵士　進攻火力兇猛看好大分過盤

病毒逼近！竹竹苗防疫聯盟啟動　香山、北區、竹科設疫苗施打站

關島入境新規！接種這3種疫苗免隔離　旅客隔離期住防疫旅館免費

翰品酒店也在內！「桃園4家安心旅館」醫護免費住一晚

豁出去了！成交掛蛋不怕　高雄新案開出4字頭新高價

社會熱門新聞

即／資深記者輕生亡！「確診新冠肺炎」

桃園情侶摩鐵開毒趴！女昏迷不治　男友下場曝光

公審女同學後遭起底　政大男疑不堪壓力墜樓亡

北投洲美碼頭男性水流屍「新冠確診」　

即／車停中彰快速道路　女墜落20多米喪命

只剩下半身！翡翠水庫上游浮屍　警消：被啃食過

南投家祭「警棺材旁蒐證開單」分局長登門道歉

正妹登山遭撲倒猥褻　她喊5字嚇跑變態

快訊／內湖電視台攝影　倒臥公司廁所內死亡

嘉義「糖糖」轉戰台南　「高檔正咩」長這樣

餐廳老闆嗨辦畢業典禮　員工大學畢業6人見警驚呆

資深記者輕生「新冠確診」　4接觸警3人PCR陰

生意太慘！新北遊覽車司機墜樓亡

新北確診男不斷趴趴走　遭重罰130萬

更多熱門

相關新聞

最早到最晚走！周志浩「累癱打瞌睡14秒」網超心疼

最早到最晚走！周志浩「累癱打瞌睡14秒」網超心疼

台灣自5/12單日爆發16例本土病例後，疫情擴散全台進入三級警戒，截至目前共累積10493例本土確診、308人死亡，第一線防疫、照護人員與指揮中心都忙翻，數日開會到深夜，昨（7）日記者會中，坐在後排的疾管署長周志浩，累到忍不住閉眼休息14秒，這一幕讓許多網友超心疼。對此發言人莊人祥也回應，他都是組裡最早來、最晚走的，真的很辛苦。

南科擴大量能篩檢站9日起啟用

南科擴大量能篩檢站9日起啟用

外送員一封信曝心聲　爭取施打疫苗

外送員一封信曝心聲　爭取施打疫苗

快訊／柯文哲公布3快篩站陽性率3.6％

快訊／柯文哲公布3快篩站陽性率3.6％

快訊／與蔡英文電話內容曝光！　侯友宜：疫苗一劑都沒了

快訊／與蔡英文電話內容曝光！　侯友宜：疫苗一劑都沒了

關鍵字：

水電工慣竊土雞店防疫

讀者迴響

熱門新聞

即／資深記者輕生亡！「確診新冠肺炎」

愷樂被爆「已秘婚醫生男友」！

日正妹4年花253萬整形　對比照讓日網傻了

快訊／再增22死亡！今日新增219例本土病例

快訊／增22死亡！又見30多歲年輕女過世

杜汶澤嗆汪小菲「才是漢奸」！

三芝聽到巨響　沒明顯雷雨胞

美贈台疫苗掀陰謀論！藥師揭疑點

快訊／800萬勞工沒領到紓困　綠委開砲：每人普發1.5萬

斷開劈腿男1／直擊黃薇渟暗夜煲愛　車內熱吻帥氣新歡

桃園情侶摩鐵開毒趴！女昏迷不治　男友下場曝光

快訊／8月底1000萬劑疫苗到位　蘇貞昌：大規模施打！

台積電徵作業員「時薪2600」！網喊+1　真相曝

今增219例「新北123例最多」　各縣市分佈曝光！

陳建仁：連14天確診破400「我稍微放心點」

更多

最夯影音

更多
原住民司機狂被問「別族的人」　他校正觀念：你當我是鄉長嗎？

原住民司機狂被問「別族的人」　他校正觀念：你當我是鄉長嗎？
汪小菲深夜發文：我老婆是第一　張蘭遭抓包「按讚罵大S留言」！

汪小菲深夜發文：我老婆是第一　張蘭遭抓包「按讚罵大S留言」！

馬路上驚見「小心地滑告示牌」　碎步移動...網笑：玩具總動員？

馬路上驚見「小心地滑告示牌」　碎步移動...網笑：玩具總動員？

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

為染疫亡者擦身、換衣不容失誤　殯葬業吐心聲：怕把病毒帶回家

為染疫亡者擦身、換衣不容失誤　殯葬業吐心聲：怕把病毒帶回家

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面