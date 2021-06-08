最早到最晚走！周志浩「累癱打瞌睡14秒」網超心疼：鐵打的都頂不住

記者李佳蓉／綜合報導

台灣自5/12單日爆發16例本土病例後，疫情擴散全台進入三級警戒，截至目前共累積10493例本土確診、308人死亡，第一線防疫、照護人員與指揮中心都忙翻，數日開會到深夜，昨（7）日記者會中，坐在後排的疾管署長周志浩，累到忍不住閉眼休息14秒，這一幕讓許多網友超心疼。對此發言人莊人祥也回應，他都是組裡最早來、最晚走的，真的很辛苦。

▲疾管署長周志浩辛苦防疫眼皮撐不住，在7日記者會中打瞌睡14秒。（圖／翻攝指揮中心直播）

本土確診、死亡數不斷攀升，疫情情勢緊張，在昨日記者會上，有眼尖網友發現，當坐在前排的指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳正說明「台灣重症死亡率與病毒基因定序關係」時，後排的周志浩署長即使戴著口罩也看得出神情相當疲憊，緊接著沉重的眼皮持續下墜，先是閉眼數秒，接連眨眼好幾下努力硬撐，最後擊敗不了瞌睡蟲闔眼休息14秒，隨即又突然驚醒，趕緊低頭看資料。

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▲▼署長努力眨眨眼皮硬撐，最後忍不住闔眼休息，隨後又突然驚醒低頭看資料。（圖／翻攝指揮中心直播）

事實上，為了國內疫情，署長真的累癱，也並非第一次在記者會上累到睡著。在去年4/20的敦睦艦隊事件中，為了掌握疫情，官員們每日忙碌難以休息，當時他就在記者會上打瞌睡30秒，讓網友看了直喊心疼，希望他可以快去休息。

對此，莊人祥回應，周志浩常常都是組裡最早報到，但最晚離開的人，大家都很辛苦。不過他也半開玩笑地說，可能是署長眼睛比較小，讓外界以為他在打瞌睡，其實沒有睡。

畫面曝光網友看了好揪心，紛紛為他加油打氣：「真的很辛苦！大家要有同理心，不要在雞蛋裏挑骨頭」「他們都撐了一年多了 ，鐵打的都頂不住，不要再苛責他們了！辛苦了！」「感恩指揮中心團隊及第一線的醫護人員守護著台灣人民，大家一起加油」「這麼辛苦～承受那麼大的壓力」「真捨不得…謝謝你們為我們守護著！」

▲去年敦睦艦隊事件，周志浩加班確認海軍疫情，在記者會上一度閉眼睡著30秒。（圖／ETtoday攝影中心攝）