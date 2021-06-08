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快訊／「打疫苗不是比速度」 　北市衛生局：大醫院明天以前全部打完

記者蘇晏男／台北報導

北市昨日傳出尚有6900劑的AZ疫苗未施打，據悉是由於醫護人正在觀望有沒有別的疫苗可打。對此，北市衛生局長黃世傑表示，北市拿到全國最多的疫苗，北市大醫院最快明天以前全部打完；黃強調，打疫苗不是搶速度，比誰快，能夠讓全國70％以上的人打兩劑才是根本，而不是計較哪個縣市打最快，還剩多少，放心好了，疫苗一定會打完，而且會打在需要的人身上。

針對北市疫苗施打狀況，黃世傑8日下午3時半在北市防疫記者會上表，國內得到的疫苗相當少，中央制定疫苗施打順序，特別是第一類部分，不管是醫院或基層醫療院所，包括西醫、牙醫、中醫等，應該打疫苗的都打了，原則上北市不會隨便打，也不會浪費。

黃世傑說，自1日開始北市分配到5.4萬劑疫苗，是全國最多，要在一個多禮拜內，當然希望醫護盡快施打，但疫苗施打不是搶速度，也不是搶兩三天比誰快這，應該是說，該打的人都施打，在這部分，可以說第二、三類北市造冊都沒問題，醫院部分，北市也根據需要配發；結果有人說幾個大醫院有剩，主要是因為，北市醫療醫院要忙著防疫、排班、碰到假日，所以有點慢情形，但這部分，醫院都承諾明天以前，北市配發給他們的疫苗會全部打完。

黃世傑指出，基層也擔負防疫重要工作，所以北市尊重他們，
也造冊希望他們來打，結果大概只有54％的人來打，既然有剩，接下來會依順序再造冊，再請他們來打，這部分是要讓大家知道，北市不會浪費疫苗，不是比速度而已，這部分會陸陸續續打完。

另外，對於北市醫師跑去新北施打疫苗，黃世傑表示，不可能，新北要施打疫苗的醫護人員，是要職登在新北才能打，所以有時候一些網路講法，「我覺得需要求證」，北市醫事人員需要打疫苗的，北市都優先施打。

至於為什麼有些醫護後來沒打疫苗？黃世傑解釋，因為莫德納疫苗5月28日送抵台灣，大家都很清楚，醫護對莫德納疫苗印象比較好，難免影響施打意願跟比例，而今天中央也說莫德納明天會直接分發到醫院，因此他希望現在尚未施打疫苗的醫護，都能去打。

黃世傑表示，據他了解，經過一段時間後，全國3成沒打到疫苗的人員會打第二劑，這部分其實是有點亂的步驟，但原則上，北市還是希望疫苗打在需要的人身上，而不是匆忙打完；最後，全國人民都期待更多疫苗，能夠讓全國70％以上的人打兩劑才是根本，而不是計較哪個縣市打最快，還剩多少，放心好了，疫苗一定會打完，且會打在需要的人身上。

▼台北市衛生局長黃世傑。（圖／北市府提供）

▼台北市衛生局長黃世傑。（圖／北市府提供）

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