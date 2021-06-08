外送員一封信曝心聲　爭取第一線優先施打疫苗

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COVID-19疫苗施打順序成網路討論焦點，網路也有外送員發出給政府的一封信，強調，「為了確保外送、外帶的政策可以落實，也讓外送員跟客人有安全保障，不要互相敵對。政府說外送是維生必要服務，那麼請把外送員列入優先施打疫苗的順位裡，讓我們可以放心去送餐，也可以讓客人可以安心拿到餐點。」

在臉書的外送員社團中，外送員是否該優先施打疫苗，是疫情進入三級警戒後就持續被關注的話題。就有外送員發起給政府的一封信，強調外送員目前遭遇的困境。

▲外送員發出給政府的一封信。（圖／翻攝自外送員的奇聞怪事）

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公開信中寫道，「許多客人、店家也是非常害怕染疫，就將我們這些外送員當作瘟神，不是拿酒精狂噴，就是叫我們滾遠一點，還有面對政府的規定，我們不管要把餐點送上樓，還是放在一樓，都可能會造成民眾不滿，最終不是被投訴就是吃負評。」

這封公開信更表示，「在防疫期間，政府叫民眾待在家，但是很多民眾家裡不能開伙，還是要靠外送來送餐。本來我們負責送餐、民眾取餐，應該是可以互相合作、共度難關的事情，但現實的狀況，我們其實面對很高的染疫風險、還有很多客人的歧視跟投訴，造成很多外送員心裡非常大的壓力。」

台灣數位平台經濟協會（DEAT）也在昨日發布聲明，強調「疫苗撐外送 全民安心守」，協會表示，外送產業已成為維繫民生必要的生命線之一。美國加州、新加坡將外送/物流產業視為「必要服務工作者（Essential Worker）」，同時也把外送/物流服務提供者納入優先施打疫苗的順位，以降低社會整體風險，維繫民眾基本所需。

DEAT也建議指揮中心，應將外送/物流服務提供者納入「COVID-19疫苗接種對象優先順序」之「關鍵產業必要人員」或「維持社會運作之必要人員」，確保外送/物流服務提供者在運輸上的安全，才能有效阻隔病毒的傳遞，確保每一位民眾的安全。