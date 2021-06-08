外送員維持「民生飲食」喊話應優先打疫苗！指揮中心回應了

▲指揮中心記者會副指揮官陳宗彥 。（圖／指揮中心提供）

記者黃凱翊／綜合報導

疫情期間許多民眾紛紛改用外送平台購買民生必備物品，外送協會就像指揮中心喊話，認為外送員是維持民生飲食的重要勞動者，應該納入疫苗優先施打對象順序，指揮中心回應了！

指揮中心副指揮官陳宗彥表示，很多行業職業都有陸續跟指揮中心反映，認為該職業在第一線的執行有風險，行業類別非常多，但是每批疫苗的優先施打順序各類別都是經過專家會議去做思考，目的是要讓台灣的防疫量能依序建構起來，所以目前會先按照每批疫苗的數量依序來做施打，其中被列為第七類施打順序的「維持社會運作必要人員」，會因應國家重要產業、關鍵設施、維生產業及維生所需地機關等，請國防部、經濟部和交通部分別提出來做規劃，估計會有五萬多人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心表示，今日新增之219例本土病例，為117例男性、102例女性，年齡介於未滿5歲至100多歲，發病日介於今(2021)年5月22日至6月7日。以新北市123例最多，其次為臺北市54例，苗栗縣16例，桃園市13例，基隆市8例，彰化縣2例，臺南市、新竹市及臺中市各1例。其中雙北地區以外縣市42例中，36例為已知感染源，6例關聯不明。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。