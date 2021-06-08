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禁上樓一天還要爬超過60樓　女外送員自曝「接觸史」驚呆千人

記者黃翊婷／綜合報導

台北一名女網友8日在臉書「爆怨2公社」PO文分享疫情期間的工作故事，她聲稱，自己是因為公司停班才從兼職改成全職外送員，一天最少可以跑遍40個大小地方，雖然疫情期間會盡量不上樓與客人接觸，但還是有些人要求送餐上樓，算一算一天下來爬的樓梯，應該有超過60層樓，「牙咬著還是要繼續送，不然沒有收入。」

▲▼外送員,外送餐點置放區。（示意圖／ETtoday資料照）

▲原PO希望大家體諒，讓外送員把餐點放在一樓，減少彼此接觸的機會。（示意圖／ETtoday資料照）

原PO提到，公司因為疫情停班之後，她轉做全職外送員，看到最近大家為了要不要送餐上樓吵翻天，於是決定來分享自己的經驗，解釋一下為何外送員都希望把餐點放在一樓，「這段期間，台北市整個跑透透，一天最少可以跑遍40個大小地方以上，不管是萬華高風險區，還是醫院高風險區，我也是默默進去配送沒有挑單。」

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原PO坦言，每次送餐到急診都會擔心是否遇到確診者，畢竟外送員沒有隔離衣，也沒空送一次餐就全身大消毒，大多數都是回家後才消毒，如果客人同意將餐點留在一樓，她也會想辦法把東西放在樓梯內側，以免被其他人拿走，但還是有些客人會要求送餐上樓，「我也不想因為被投訴造成停權，有朋友因為被投訴已經被停權了。」

「雖然一天下來還是要爬超過60樓，但是牙咬著還是要繼續送，不然沒有收入。」原PO感嘆，疫情期間大家都不容易，很感謝那些願意體諒外送員的客人，也希望疫情能趕快結束，「我們也會害怕，但不跑我們只能吃土，畢竟我們不是富二代。」

文章PO出僅僅3小時，就有超過1600名網友按讚，並紛紛留言鼓勵原PO，「謝謝妳說出來，後面應該比較沒有人敢讓外送員上樓了，辛苦了，加油」、「要求外送員送上樓的消費者，心臟也挺大顆的」、「辛苦了，餐點放一樓減少接觸，是保護住戶也是保護外送員啊」。

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