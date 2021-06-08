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宜蘭2疫苗接種中心拚周五完成　林姿妙：1天可打1萬人

▲▼宜蘭縣長林姿妙8日表示，2疫苗接種中心拚6/11完成，1天可打1萬人。（圖／宜縣府提供，下同）

▲宜蘭縣長林姿妙8日表示，2疫苗接種中心拚6/11完成，1天可打1萬人。（圖／宜縣府提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭8日0確診，縣長林姿妙表示，為提升未來縣民接種疫苗速度，縣府加緊趕工預計6/11日前完成兩座接種中心的設置，等疫苗到位後，可分別於溪南、溪北各增加4條接種動線，提供每日2,880人次接種服務；除了疫苗接種中心，縣內加上醫院、診所及120個機動接種分站等，未來宜蘭縣一天的接種能量可達1萬人，以保障縣民安全。

▲▼宜蘭縣長林姿妙8日表示，2疫苗接種中心拚6/11完成，1天可打1萬人。（圖／宜縣府提供，下同）

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▲▼宜蘭縣長林姿妙8日表示，2疫苗接種中心拚6/11完成，1天可打1萬人。（圖／宜縣府提供，下同）

宜蘭縣長林姿妙8日在防疫記者會中表示，溪北「宜蘭運動公園體育館」為室內型疫苗中心，溪南「文化工場」則是活動式中心。宜蘭運動公園體育館作為溪北疫苗接種中心，內部配置報到區、等候區、接種區及留觀區，並提供足夠的停車空間方便縣民接種疫苗。

溪南的文化工場以活動式鋼構組合屋建置，機動性高且可快速組裝和移動，能夠接續安排至其他地點服務。兩處疫苗接種中心皆具夜間服務功能，可分流白天上班的族群進行接種，共同提升防疫能量。

▲▼宜蘭縣長林姿妙8日表示，2疫苗接種中心拚6/11完成，1天可打1萬人。（圖／宜縣府提供，下同）

另，近期縣內個案多半來自其他縣市，尤其是雙北地區，並考量由於礁溪鄉與雙北地區來往密切，經縣府與礁溪鄉公所討論後，特別針對整個鄉進行清消，並由該鄉村里幹部加強宣導，協助村民落實防疫作為及自主健康監測。此外，在曾出現確診個案相關足跡的地區，做一次戶外篩檢服務，及早遏止可能的感染源，以利保護縣民健康。

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