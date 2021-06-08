快訊／柯文哲頭痛！疫情散到北市各地　還在「緊繃期」

記者陳家祥／台北報導

中央流行疫情指揮中心8日公布，新增219例本土確診，其中新北市123例最多，其次為台北市54例，另有22例死亡個案。台北市長柯文哲表示，萬華地區慢慢控制，但現在已經散到全市各地去，很頭痛。也因為這樣，三級管制要放鬆相當困難，散到各地，且不明感染源相當多。

▲柯文哲。（圖／北市府提供）

北市府下午召開記者會，市長柯文哲表示，萬華地區的社區快篩站，8日篩檢577人，陽性率看起來是慢慢下降，已經到3.6%，但因為分母每天不一樣，下雨少掉很明顯。

柯文哲說，所以還是用直接測陽性的數量，萬華地區比較平穩，若把全北市的快篩站、急診處的陽性案例算起來，很明顯，現在已經降到31個，當然不是百分百準確，「大概目前北市的新冠肺炎確診案例，會降到30個上下，數字應該會比中央的數字提早4天」。

柯文哲說，目前台北市的疫情開始在趨緩，我很擔心因為趨緩大家就開始放鬆，特別是端午節又快到了，所以還是一樣，還是要以最低的成本撐到疫苗可以全面施打。這段時間如果大家太放鬆，疫情還會飆漲上去。

柯文哲表示，三級管制要放鬆相當困難，已經散到各地，且不明感染源相當多。另外，目前對確診者還要做疫調、居家隔離，從統計圖就可以看出北市還在緊繃期，確診案例少掉，但每個確診案例要做疫調、觀察十幾天，所以目前對整個北市的衛生局、民政局壓力還是很多。