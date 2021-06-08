快訊／柯文哲公布3快篩站陽性率3.6％　快篩機動隊下個任務地點曝光

記者袁茵／台北報導

中央流行疫情指揮中心8日公布，新增219例本土確診，其中新北市123例最多，其次為台北市54例，另有22例死亡個案。台北市政府8日下午召開防疫記者會，台北市長柯文哲公布3座快篩站陽性率為3.6％；台北市副市長黃珊珊也提及，快篩機動隊7日赴萬華某社區篩檢67人，PCR陽性2人。

▼北市8日快篩陽性率3.6％。（圖／北市府提供）

台北市政府8日下午召開防疫記者會，台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊和相關局處同仁皆列席，並對北市剩餘6900劑疫苗狀況、中研院院士陳培哲請辭、疫苗接種順序、國民黨提普發現金1萬元紓困做相關回應。

柯文哲指出，今天中央公布本土確診人數是219例，新增死亡22例，一樣在萬華地區的市區快篩站，昨天篩577人，陽性率看起來有慢慢下降，為3.6％。

台北市副市長黃珊珊表示，快篩機動隊於7日在萬華某社區篩檢67人，PCR陽性2人。根據台北市政府提出的資料顯示，快篩機動隊將於9日、11日上午8時至下午2時將赴環南市場執行任務。

指揮中心表示，新增219例本土病例，為117例男性、102例女性，年齡介於未滿5歲至100多歲，發病日介於5月22日至6月7日。以新北市123例最多，其次為台北市54例，苗栗縣16例，桃園市13例，基隆市8例，彰化縣2例，台南市、新竹市及台中市各1例。其中雙北地區以外縣市42例中，36例為已知感染源，6例關聯不明。

指揮中心說明，新增22例死亡個案，共計為男性15位、女性7位，年齡介於30多歲至100多歲，發病日介於5月13日至5月30日，確診日介於5月18日至6月4日，死亡日介於5月30日至6月7日。

其他人也看了這些新聞...

►疫苗第7順位是「有錢人」？ 陳時中駁斥

►8月底1000萬劑疫苗到位 蘇貞昌：準備大規模施打！

►台灣疫苗到貨率僅4.43% 蘇貞昌坦言困難度「更勝其他國家」



► 更多關於新冠疫情

▼台北市長柯文哲。（資料圖／北市府提供）