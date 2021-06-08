張榮味遭爆享特權「搶先打疫苗」　雲林縣還有35%醫護還沒接種

▲前雲林縣長張榮味（右）遭爆利用特權優先打疫苗。（圖／記者李忠憲翻攝）



記者林銘翰／台北報導

前雲林縣長張榮味近日遭爆「已搶先打疫苗」，對於其身分能夠優先接種，外界質疑是否耍特權。對此，民進黨立法院黨團幹事長劉世芳8日指出，截至今年6月3日為止，雲林縣疫苗接種達成率為91%，但僅有65％的第一線醫事人員完成接種，讓人懷疑是在做公共關係。

根據媒體報導，1957年出生、未滿65歲的張榮味並非是第8類「65歲以上長者」，更不是醫護警消或符合中央明訂前3類對象，但日前已經打完新冠疫苗，質疑雲林縣政府耍特權。

民進黨團8日上午於立法院召開「藍營扯後腿，特權插隊、散佈謠言」記者會。劉世芳表示，張榮味在5月31日假釋出獄，就傳出馬上接種疫苗，經過民進黨團查證接種疫苗的次序，恐怕不如雲林縣長張麗善所說，只是因為張榮味與她同住。

劉世芳指出，中央流行疫情指揮中心在5月23日通知全台地方政府衛生局，表示原定開放公費疫苗同住家人施打者，自5月26日起暫緩實施，雲林縣衛生局、雲林縣政府在第一時間就已經收到訊息，但是為何仍然讓張榮味施打，「我們覺得非常奇特」。

劉世芳再指，根據雲林縣政府發布的資料，截至今年6月3日為止，雲林縣疫苗接種達成率為91%，但是在第一類醫事人員的接種比率只有65%，亦即還有35％的醫事人員還沒有接種疫苗，這樣的優先次序，讓人懷疑這樣的接種對防疫有沒有幫助，還是在做公共關係。

劉世芳強調，各地地方衛生局在施打疫苗的次序上，應該依照中央流行疫情指揮中心的優先施打順序，不要讓大家覺得錯愕，認為有人利用特權接種疫苗，前兩次已經發生過相當多的狀況。

劉世芳呼籲，地方政府不要讓第一線的醫護、很多從事防疫工作的朋友憂心，現在的疫苗施打順利，一定要按照中央的標準處理，千萬不要扯指揮中心的後腿。

民進黨團書記長羅致政表示，現在是同島一命、全新抗疫的時刻，呼籲國民黨不要扯後腿，一方面有組織、有系統性地傳遞錯假訊息，另一方面又利用特權，「讓一些所謂的VIP有機會打到疫苗」，讓大家相當不能接受。

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