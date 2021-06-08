快訊／柯文哲：我的戰略是疫苗要打到70%「群體免疫」

▲台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）

記者陳家祥／台北報導

中央流行疫情指揮中心8日公布，新增219例本土確診，其中新北市123例最多，其次為台北市54例，另有22例死亡個案。台北市長柯文哲說，他的策略是，「以最低成本維持三級管制效果，撐到疫苗可以打到70%，這是戰略」，若疫苗覆蓋率不夠，解封的話確診就會增加。

柯文哲表示，什麼時候疫苗可以進台灣？這條北市內部討論很久，一下郭董的、一下佛光山、一下張亞中，「甚至我們想說，台北市要不要去買？」其實買疫苗數量跟價錢有關，再怎麼樣，地方政府不會比中央政府在購買疫苗上更有討價還價的能力。

柯文哲說，以前曾經有一度說地方政府可以買，當時他就不高興，「你要講就早一點講，我自己自謀生路早一點，今天都已經到這地步」。

「我也搞不清楚到底台灣發生什麼問題。」柯文哲算一算，全世界已經打超過20億劑，台灣到現在才拿到多少？美國說要給我們75萬，不過坦白講那是支票，拿到手才算，也不知道什麼時候才會來；日本那個倒是比較阿莎力，124萬說來就來。

柯文哲說，他的結論是這樣，一般覆蓋率，大概還是要70%以上才有群體免疫效果，覆蓋率不構要放掉三級管制，感染人數就會上升，這也是一個很困難的題目，從其他國家例子是，一開始管制，後來受不了就放開，一放開感染人數就上升，後來受不了又封城，來來回回好幾次。

「所以我當時的主張，國際上有認證的、價錢不是太離譜，能買多少就多少，先打。」柯文哲表示，防疫管制在不影響經濟的狀態下鬆到什麼程度。如果不行的話，大概就是要咬緊牙關撐到疫苗來。

柯文哲也表示，他不在中央，也不知道疫苗的狀況，「你問我的話，我的策略是以最低成本維持三級管制效果，撐到疫苗可以打到70%，這是戰略」，沒有達到70%就放開，那大家就要講好，感染人數會上去。