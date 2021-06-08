她回國住防疫旅館！　櫃檯曝「與匡列確診者混住」：還搭同部電梯

▲櫃檯人員透露，被匡列者和入境的民眾混在一起住。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者施怡妏／綜合報導

新冠肺炎疫情持續延燒，從國外回台的旅客，新冠肺炎確診者，或是確診者接觸者，都必須住進防疫旅館，一名從國外回台的女網友表示，住了14天的防疫旅館，現在終於可以自由了，沒想到卻聽到櫃檯人員說，現在很多入住的確診者，都跟無確診的民眾混在一起，住在同一層樓，甚至還搭同一台電梯，讓她很傻眼。

女網友在臉書「爆怨2公社」發文，回國後住了14天的防疫旅館，經檢驗為陰性後終於可以回家了，但卻聽到櫃檯人員抱怨，做到月底就不做了，這裡的環境太危險，她追問後才得知，現在旅館會收與確診者接觸的人，而且沒有分開管理，櫃檯人員還說「你那個樓層今天一個匡列的確診，跟你們搭的也是同部電梯」。

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▲原PO擔心本來沒事，結果因為住防疫旅館反而被染疫。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

原PO聽完後倒抽一口氣，幸好自己是健康的，「我不知道是不是中央空調，但我猜應該是，我只是單純想說我可以走了，如果我住防疫旅館染疫，真的是不知道要說什麼了」，也希望住進防疫旅館的人多注意，好好保護好自己。

貼文一出，引起網友們熱議，「你應該繼續住進去一起匡列，因為搭同電梯，而且他確診了」、「覺得再去篩檢一次會比較心安」、「聽你講完我怕爆，那些服務人員也好慘，根本高風險工作」、「諾富特翻版？」

但也有網友指出，從國外回台的民眾，跟被匡列住進防疫旅館的民眾，都是為了要觀察是否有染疫，所以這樣的做法沒有問題，「防疫旅館本來就是隔離作用吧，境外移入個案很多也是在防疫旅館確診的，所以一直都這樣啊」'「國外回來的=直接匡列隔離．所以跟疫調匡列隔離，是一樣的等級」。